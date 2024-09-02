Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: раненые люди, поврежденные дома и ЛЭП. Фото

Армия России в понедельник, 2 сентября, атаковала Никополь Днепропетровской области дронами-камикадзе и ствольной артиллерией. Вследствие атаки четыре человека получили ранения, повреждены частные дома и другая гражданская инфраструктура. Также оккупанты атаковали Покровскую и Марганецкую громады, там обошлось без пострадавших.

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Об этом сообщил Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его данным, днем войска РФ выпустили с полдесятка снарядов по Никополю.

Вспыхнул двухэтажный частный дом и хозяйственная постройка, были и другие разрушения, рассказал председатель ОВА.

Всего в Никополе пострадали четыре женщины. Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое, делают все возможное, чтобы спасти.

За медпомощью обратилась также 59-летняя жительница, рассказал Сергей Лысак.

Также пострадали две женщины 38 и 43 лет.

"По словам руководителя области, в Никополе повреждена инфраструктура, возникло несколько пожаров. Везде огонь обуздали.

Повреждены также два частных и пять садовых домов, задел хозяйственное сооружение и линию электропередач.

Также под ударами оказались Покровская и Марганецкая общины. Прошло без жертв. Последствия выясняются.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ дважды за день ударили по Харькову, есть пострадавшие.

Также оккупанты с левого берега обстреляли поселок Киндийка под Херсоном. По меньшей мере трое мирных жителей пострадали.

А вследствие удара по Купянску погибла 78-летняя женщина.

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