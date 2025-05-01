Россия атаковала Одессу 'Шахедами', есть попадание в жилой дом: первые подробности

Российские оккупационные войска в ночь на четверг, 1 мая, направили в Одессу группу ударных беспилотников типа "Шахед". В нескольких районах города прогремели взрывы. Зафиксировано много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своем канале в Telegram. Громко в городе было, начиная с около 1:00.

"В городе слышны взрывы!" – написал мэр, предупредив об опасности жителей центра Одессы, а также Хаджибейского района.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер позже уточнил, что в результате ночной российской атаки "Шахедами" в Одессе зафиксировано повреждение жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары.

"В настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", – написал он.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Местные Telegram-каналы писали, что вражеский ударный БПЛА якобы попал в одну из многоэтажек города. Кроме того, по информации местных, попадание также зафиксировано в здании учебного заведения.

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