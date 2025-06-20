Россия атаковала Одессу ударными БПЛА: повреждены многоэтажки, возник пожар. Фото

В ночь на 20 июня российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В результате вражеского удара повреждены жилые дома, автомобили и высшие учебные заведения.

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Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram. По его словам, на местах работают экстренные службы.

"В результате ночной вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили, а также корпуса высших учебных заведений", – говорится в сообщении.

На побережье в результате падения ударного БпЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

"Информация о количестве пострадавших уточняется. На местах работают экстренные службы", – добавил мэр.

В другом районе города поврежден газопровод, на месте работает аварийная служба.

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