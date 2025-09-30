Россия атаковала 'Шахедами' Днепр: в городе разрушения, есть погибший и много раненых. Фото

Вечером вторника, 30 сентября, в Днепре прогремела серия взрывов. Город атаковали российские ударные беспилотники. По предварительной информации есть раненые.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что в регионе продолжается воздушная тревога и призвал жителей оставаться в укрытиях.

В Днепре есть "прилеты". На месте инцидентов возникли несколько пожаров, детали сейчас выясняют спасатели и правоохранители.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в результате удара повреждено также здание медицинского центра и детской стоматологии.

"Остальные убытки еще будем считать. Город в полной координации с военной администрацией и спасателями — помогает им в частности спецтехникой. Больницы Днепра также принимают пострадавших", – сообщил Филатов.

Погибшие и раненые

По состоянию на 17:00 стало известно о по меньшей мере 12 пострадавших. У них осколочные ранения, рваные раны, ушибы. Большинство раненых госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.

По состоянию на 17:50 в Днепре уже насчитывалось 15 раненых. Лысак сообщил, что пострадавшего мужчину, который был в тяжелом состоянии, спасти не удалось, он умер в больнице.

"Медики работают. По их информации, на сейчас уже 15 раненых. Двое из них оправляться будут дома. Другие – в больницах", – отметил председатель Днепропетровской ОГА.

Реакция власти

На удар российских террористов по гражданской инфраструктуре Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что сейчас спасатели и все коммунальные службы, экстренные службы работают в городе после удара российских дронов.

"Просто наглый удар – днем, по гражданской инфраструктуре. По состоянию на это время известно, что более 10 человек пострадали. Каждому оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Зеленский.

Новость дополняется...