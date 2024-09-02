Россияне ночью атаковали Украину ракетами и "Шахедами": Силы обороны сбили 42 вражеских цели

В ночь на 2 сентября Россия запустила по Украине дроны-камикадзе, а утром – ударила ракетами. Всего в воздушном пространстве фиксировалось 58 ракет и "Шахедов".

Во время воздушного боя силы ПВО уничтожили 42 воздушных целей. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 02 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевщине, Сумщине и Харьковщине, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления", – говорится в сообщении.

В общей сложности радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществляли сопровождение 58 воздушных целей: 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА.

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В частности, на Украину враг направил:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ;

из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ; 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ;

из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области РФ; 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400 из Белгородской области РФ;

С-300/С-400 из Белгородской области РФ; 1 ракету неустановленного типа из Белгородской области РФ;

из Белгородской области РФ; 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска, РФ.

"В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы Воздушных сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбиты: 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101; 20 ударных БпЛА" Shahed-131/136". Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны", – рассказали в Воздушных силах.

Силы ПВО работали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях.

Напомним, во время массированной ракетной атаки утром 2 сентября россияне пытались поразить Киев. Над столицей сбито более двух десятков крылатых и баллистических ракет, а также один "Шахед". Однако из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы пожары и разрушения, за помощью к медикам обратились по меньшей мере два человека.

В Харькове же российская ракета прилетела в садовое общество в Индустриальном районе. Там вспыхнул пожар.