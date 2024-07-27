Воздушные силы Украины сбили управляемую авиаракету и 12 БПЛА разного типа

Россия в ночь на 27 июля снова атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и 4 дронами-камикадзе типа "Шахед". Также враг запускал дроны других типов.

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Силы ПВО в воздушном бою сбили все вражеские средства воздушного поражения. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

По его словам, в ночь на 27 июля 2024 года враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области и четырьмя ударными БпЛА Shahed из российского Приморско-Ахтарска.

"Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях", – отметил Олещук.

Кроме того, с начала прошедших суток и до момента публикации сообщения в 09:37, силы ПВО уничтожили еще восемь воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях: 4 разведывательных БПЛА "Supercam", 1 ударно-разведывательный БПЛА "Форпост", 1 БПЛА (тип устанавливается), 2 барражирующих боеприпаса "Ланцет".

Напомним, 26 июля россияне весь день обстреливали Никопольщину: повреждены жилые дома, ранен гражданский.

Также накануне захватчики атаковали дроном село на Запорожье: трое гражданских получили ранения.