Россия атаковала железнодорожную станцию в Вильнянске в Запорожье: есть пострадавшие среди пассажиров. Фото

Россияне снова атаковали украинскую железную дорогу: под ударом оказалась железнодорожная станция в Вольнянске на Запорожье. В результате атаки пострадали два человека.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению движения поездов на участке. О последствиях удара сообщили в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Что известно

В ночь на 15 мая российские войска атаковали железную дорогу в Вильнянске в Запорожье.

"После получения сигнала об угрозе, электропоезд сообщением Запорожье-2 — Синельниково был остановлен для эвакуации пассажиров. К сожалению, двое пассажиров получили осколочные травмы — им оказали первую помощь и доставили в больницу", – рассказали в министерстве развития громад и территорий.

По данным "Укрзалізниці", попадание произошло вблизи одного из вагонов поезда. Из-за того, что времени на эвакуацию пассажиров было мало, ранения получили два человека, которые не успели эвакуироваться.

"Пострадавшим оказали первую помощь и передали их медикам. Железнодорожники сопровождают и остаются рядом с пассажирами в медицинском учреждении", – заверили в УЗ.

Как рассказывал OBOZ.UA, утром 15 мая в Киеве завершили поисково-спасательную операцию на месте российского удара. Поиски людей под завалами продолжались более 28 часов.

На утро известно о 24 погибших, среди которых – девочки 12, 15 и 17 лет.

Пострадали около полусотни человек.

