'Россия бьет по домам': Свириденко на Совбезе ООН показала фото детей, которых убили оккупанты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН продемонстрировала членам Совбеза фотографии детей, убитых в результате ночной атаки российских захватчиков 28 августа. Соответственно, украинка призвала международное сообщество усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на страну-агрессора Россию.

Во время выступления на заседании Совбеза ООН Свириденко, среди прочего, рассказала о самой молодой жертве указанной атаки россиян. Причем в это время российский "дипломат" демонстративно копалась в своем телефоне.

В частности, премьер напомнила, как только в течение одной ночи Россия применила против Украины 629 средств поражения – ударные дроны "Шахеды", другие беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

"Россия снова обстреливала жилые дома и унесла жизни невинных людей. По состоянию на сейчас – 25 убитых, включая четырех детей. Я просто хотела показать некоторые фотографии людей, которые были убиты. Еще 63 человека получили ранения, среди них 11 детей", – отметила Свириденко и продемонстрировала фотографии погибших.

Демонстрируя последнее фото, премьер рассказала, что самой молодой жертвой захватчиков 28 августа стала девочка, которой еще не исполнилось три года.

"Самой молодой жертве было меньше трех лет. Она родилась под российским обстрелом в октябре 2022-го, а погибла от российского обстрела в августе 2025 года", – сказала Свириденко.

"Россия и в дальнейшем выбирает путь убийств вместо завершения войны. Эти убийства являются преднамеренными актами террора. Это осознанное решение Москвы – продолжать системную кампанию против гражданского населения и разрушение любого подобия нормальной жизни", – объяснила украинский премьер.

Реакция России

На время ее выступления российский постпред в ООН Дмитрий Полянский демонстративно вышел из зала Совбеза. На местах российских представителей осталась только какая-то девушка из окружения постпреда. Причем она не менее демонстративно копалась в своем телефоне.

Свириденко отдельно привела данные о российских преступлениях против украинских детей. Так, она напомнила миру, что с начала полномасштабного вторжения по меньшей мере 20 детей были изнасилованы российскими военными, 2139 – ранены, 2193 – считаются пропавшими, еще десятки тысяч – похищены. И это без учета 1,6 млн украинских детей, которые находятся под российским контролем на оккупированных территориях.

Что известно об обстреле в ночь 28 августа

В столице только 30 августа завершили аварийно-поисковые работы после указанного российского обстрела. Работы продолжались более 30 часов. К сожалению, 25 человек спасти не удалось, среди них – 4 ребенка.

Всего в ночь на 28 августа оккупанты атаковали Украину 31 ракетой и 598 дронами. Во время этой комбинированной атаки защитникам из проекта "Чистое небо" на Киевщине удалось перехватить 70 вражеских дронов – это рекордное количество уничтоженных целей за ночь.

В результате этого обстрела в Киеве, кроме жилых домов, получили повреждения здание представительства ЕС в Украине, офис Британского Совета, офисы украинских изданий, парк скоростных поездов "Укрзализныци" и тому подобное.

