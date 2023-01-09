Россия боится использовать свои новейшие самолеты у линии фронта в Украине: разведка Британии назвала причину

Россия применяет в войне против Украины свой новейший истребитель – Су-57, однако делает это исключительно с территории РФ, не подлетая близко к лени фронта. 5 таких самолетов, запускавших ракеты по украинским городам, обнаружены с помощью спутников на российской авиабазе в Ахтубинске Астраханской области.

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Захватчики боятся залетать в воздушное пространство Украины, ведь беспокоятся о "компроментации чувствительных технологий". Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, Воздушно-космические силы почти со 100% вероятностью применяли Су-57 (по кодификации НАТО - Felon ("Преступник"). - Ред.) по меньшей мере с июня 2022 года.

В МО Британии напомнили, что Су-57 – это самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику.

Однако в воздушное пространство Украины эти истребители вряд ли залетали.

"Эти миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией России, запуская в Украину ракеты "воздух-поверхность" или "воздух-воздух" большой дальности", - говорится в сообщении.

Судя по данным, полученным с помощью спутников, свои 5 Су-57 Россия держит на авиабазе в Ахтубинске в Астраханской области, там расположена единственная известная западным разведкам база Felon.

Именно эти самолеты, констатируют в оборонном ведомстве Британии, вероятнее всего, и применялись в войне против Украины.

Су-57 остаются единственными российскими истребителями, которые до сих пор не доводилось сбивать украинским Силам обороны. И этому есть простое объяснение: РФ боится залетать на них в воздушное пространство Украины.

"Россия, скорее всего, предоставляет приоритет избежанию репутационного вреда, сокращения перспектив экспорта и компрометации чувствительных технологий, которые могут возникнуть вследствие любой потери FELON над Украиной. Это симптом того, что Россия продолжает избегать риска использования своих военно-воздушных сил в войне", - говорится в сообщении МО Великобритании.

Напомним, утром в Генштабе сообщили, что ВСУ ликвидировали 590 оккупантов за сутки. Всего с 24 февраля 2022 по 9 января 2023-го ликвидировано 111 760 российских захватчиков.

Накануне также были сбиты 3 вражеских вертолета, поэтому в целом РФ потеряла 275 единиц этой техники. За время полномасштабной войны также было ликвидировано 285 российских военных самолетов.