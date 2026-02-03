Россия бросает на Гуляйпольское направление две новые бригады: что происходит

На Гуляйпольском направлении (Запорожская область) войска государства-агрессора России несут значительные потери. Поэтому командование оккупантов вливает новые силы: туда направлены две российские мотострелковые бригады.

Ситуацию на этом участке фронта прокомментировал представитель Сил обороны юга, полковник ВСУ Владислав Волошин. Новостями с передовой он поделился с "Укринформом".

РФ перебрасывает войска

Благодаря украинским защитникам в районе Гуляйполя силы захватчиков "стачиваются". Но враг пытается сохранять темп штурмов, и поэтому отправляет туда подкрепления.

"В связи с потерями, которые враг ежедневно несет на Гуляйпольском направлении, российское командование вводит новые силы – две мотострелковые бригады. Это те бригады, которые прошли восстановление", – отметил спикер.

Он подчеркнул, что речь идет не о бригадах, переведенных с других направлений, а именно о новых соединениях.

"Мы здесь фактически будем добивать уже третью вражескую группировку, то есть третий "комплект" воинских частей и подразделений, которые воюют именно на этом направлении", – объяснил Волошин.

Что предшествовало

Генеральный штаб ВС Украины в сводке за неполные сутки 3 февраля (по состоянию на 16:00) заявлял, что на Гуляйпольском направлении наши воины отражали 11 атак оккупантов в районе Гуляйполя, Нового Поля, Зеленого, Святопетровки и в сторону Мирного. На тот момент четыре боестолкновения еще продолжались.

Всего на всей линии фронта в течение вторника (на 16:00) произошло 50 боестолкновений.

Добавим: в течение января количество боев в зоне ответственности Сил обороны юга выросло на 18%. На Гуляйпольском направлении этот показатель увеличился на 62%.

Как писал OBOZ.UA, Россия в течение января 2026 года достигла значительно меньшего продвижения в Украине, чем в конце 2025-го. За последний месяц противник оккупировал 245 км² украинской территории – это почти вдвое меньше, чем в декабре или ноябре.

