Россия бросает в бои на направлении Сватово – Кременная кадровых военных, но это не помогает врагу, – Гайдай

Страна-агрессор, пытаясь продвинуться на направлении Сватово – Кременная в Луганской области, бросает в бой даже кадровых военных. Однако и такой "профессионализм" оккупантов не помогает врагу в достижении своих целей.

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Последние бегут с поля боя так же, как и ничему не обученные мобилизованные солдаты. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на этом направлении фронта тяжелая, но полностью контролируемая Силами обороны Украины. В сторону Белогоровки наблюдается уменьшение количества вражеских наступлений – захватчики ожидают обновления резервов.

Гайдай выразил надежду, что это стало результатом того, что оккупанты бросили все свое "пушечное мясо" на захват Соледара, и сейчас им действительно нужно собрать резервы.

Вместе с тем, российские артиллерия и танки в районе Белогоровки продолжают обстреливать позиции наших войск.

Такие же тяжелые бои, подчеркнул чиновник, сейчас продолжаются на Сватовско-Кременском направлении. Там дошло до того, что россияне уже бросают в бой своих кадровых военных, но это им не помогает.

"Мы видели десантников, которые так же бегут после разгромов", – добавил Гайдай, сравнив их с "мобиками".

Ранее он показывал фото Попасной, которую войска РФ своими обстрелами просто стерли с лица земли. Ныне, комментируя снимки, он отметил: не сомневается, что город героев Попасная, который сдерживал оккупантов в 2014-м и в нынешней войне, и где пережили ад наши воины, обязательно будет восстановлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США отметили успехи ВСУ возле Кременной. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что линия фронта приближается к городу.