Россия ''бросила'' с выплатами захватчиков на Луганщине: денег не дают, уволиться не могут – Генштаб

Командование ВС РФ не спешит увольнять из рядов оккупационных войск тех, у кого закончился контракт. К тому же таким захватчикам не выплачивают обещанные за участие в войне против Украины деньги.

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Таковы дела в одном из российских подразделений, которое действует в Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 2 февраля.

Отмечается, что в формирования оккупантов еще 9 января 2023 года завершились трехмесячные контракты на службу в войсках РФ.

Поэтому около 300 военнослужащих из его рядов не получают денежное обеспечение.

Кроме того, захватчики уже не могут уволиться с военной службы из-за объявленной Кремлем мобилизации.

Напомним: на временно оккупированной территории Луганской области из больниц принудительно выписывают гражданских пациентов, чтобы освободить места для раненых захватчиков. Оставить медучреждения заставляют даже тех, кто еще не закончил лечение.

Также враг продолжает терроризировать местное население Луганщины. Он заблокировал для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие ВС РФ заметили махинации с выплатами. Они признались, что их массово заставляют подписывать контракты, чтобы платить меньше.

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