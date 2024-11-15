'Россия будет давить на всех фронтах': Сюмар оценила, способен ли Трамп вынудить Путина к мирному соглашению

В ближайшие несколько месяцев страна-террорист Россия будет продолжать давление на всех направлениях фронта. Очень сложный период сохранится как минимум до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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При этом в дипломатической борьбе также будет очень сложный период. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

По ее словам, до инаугурации Трампа путинская армия будет осуществлять давление на поле боя. В то же время Соединенные Штаты будут пытаться подготовить дипломатическое решение до 20 января, когда новый президент вступит в должность.

"Россия будет давить на всех фронтах, это собственно уже происходит — и Покровское направление, и Купянское, и Запорожское. И в дипломатической борьбе так же будет очень сложный период. Для того чтобы выйти на 20 января с каким-то пакетом решений. В США попытаются сделать все возможное, чтобы этот сценарий максимально претворить в жизнь", – заявила Сюмар.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин все время делал заявления о своем желании быть геополитическим игроком, создающим новую систему взаимоотношений в мире. Главарь Кремля выступает за отказ от "единственного полицейского" в виде США, и возвращение в многополюсный мир.

"Шаг за шагом Путин будет стремиться к своей цели. И здесь Дональду Трампу нужно или с этим согласиться, или строить новые договоренности. И эти договоренности точно не будут легкими", – отметила нардеп.

Напомним, избранный президентом США Дональд Трамп сделал новое заявление о войне в Украине. Он подчеркнул, что ее "надо прекратить" как можно скорее. Республиканец утверждает, что его администрация будет работать настойчиво для поиска решений.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

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