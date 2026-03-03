Россия действует по примеру 'Аль-Каиды': в чем опасность первого взрыва? Интервью со Ступаком

Страна-террорист Россия применяет в Украине методы "Аль-Каиды", когда планирует не один, а серию взрывов, запускаемых поэтапно, чтобы жертвами теракта стали как можно больше людей. Именно так произошло и во время теракта во Львове 22 февраля. Похоже, преступница сняла жилье в непосредственной близости к месту преступления и транслировала его российскому куратору с помощью телефона, а тот дистанционно управлял взрывами. Впоследствии стало известно, что к теракту была приобщена 18-летняя харьковчанка, которая заманила полицейских в смертельную ловушку.

Преступница была задержана действительно оперативно, всего за 10 часов, но угроза терактов в Украине остается очень высокой. Враг применяет различные методы поощрения потенциальных преступников среди украинцев, играя с малообеспеченными слоями населения или даже детьми. Что можно сделать, чтобы уменьшить риск стать жертвой теракта? Прежде всего, помнить о ближневосточном терроризме, который применяет враг, и предполагать, что после первого взрыва могут быть следующие. Также крайне важно не прикасаться к мобильным телефонам, планшетам или кошелькам, которые просто лежат на улице, ведь в них может быть взрывчатка. И наконец, руководствоваться правилом: видишь что-то – скажи что-то, то есть сообщать о любых подозрительных вещах, происходящих вокруг вас.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Первый вопрос – относительно теракта, произошедшего во Львове 22 февраля. Благодаря чему удалось так оперативно, всего за 10 часов, задержать преступницу? Какая практика применяется в таких случаях?

– С одной стороны, хочется рассказать, какие фишки есть, но с другой стороны, если вашу публикацию прочитают люди, которым это нужно, они скажут: ага! все, тогда это вычеркиваем и здесь будем принимать меры безопасности. Если говорить в целом, то работает уголовный розыск, работают оперативники СБУ. Они обычно опрашивают людей, проверяют камеры наружного наблюдения, записи на аптеках, на магазинах и тому подобное. Это позволяет очень быстро сориентироваться, кто это мог сделать, и быстро произвести задержание. Давайте конкретные фишки не раскрывать, чтобы не давать преступникам карты в руки.

– А давайте раскроем фишки самой преступницы. Специалисты, которые смотрели видео, на котором зафиксирован момент подкладывания взрывчатки, утверждают, что она действовала не как профессионал, а просто как любитель. По вашему мнению, в чем она прокололась?

– Понятно, что она была непрофессионалом, потому что взрывчатка была сделана вручную, то есть не армейская. Если бы это была армейская взрывчатка, что-то с линии фронта, например, то поверьте мне, масштабы повреждений были бы в разы больше. Возможно, часть здания снесло бы, жертв было бы гораздо больше.

Сама взрывчатка была сделана из подручных материалов, и только за счет поражающих элементов смогли достичь того количества жертв, которое было. А девушка погибла (23-летняя полицейская. – Ред.), потому что, скорее всего, она была максимально близко к взрывчатке.

Возникает также еще один вопрос. Относительно двух взрывов – вопросов нет. Но где была вторая взрывчатка? Куда она была заложена? На кадрах видно, что женщина закладывает одну взрывчатку в мусорный бак. А вторая где? Возможно, она уже была заложена ранее. Единственное, что я могу предположить, что ее могли заложить в какой-то трансформаторный шкаф, который можно увидеть на фотографии, где стоят полицейские. Там на стене разбитый шкаф. Мне показалось, что, возможно, именно там было что-то заложено, и возможно, оно сработало. Возможно, эту взрывчатку кто-то заложил раньше.

– В СБУ сообщили, что взрывные устройства были дистанционно активированы через мобильные телефоны, и что для наблюдения преступница установила в квартире смартфон с онлайн-трансляцией на цель. То есть она должна была снимать жилье в непосредственной близости от места преступления и фактически транслировать, как все происходило?

– Получается, что да. То есть она сняла жилье, перед непосредственным совершением этого преступления поставила телефон на подоконник, включила режим стрима или видеозвонка. А с другой стороны, где-то из Воронежа или из Воркуты, кто-то онлайн наблюдал и видел непосредственно, что происходит на улице, и активировал первый взрыв. Далее он дождался, пока приедут полицейские на вызов, пока соберется много людей, и активировал второй взрыв.

– По словам представителя СБУ Артема Дехтяренко, Россия во время терактов в украинских городах использует тактику, которая была разработана "Аль-Каидой". Речь идет о таких же двойных взрывах, которые мы видели. Цель – максимально увеличить количество жертв. Кстати, после теракта во Львове выяснилось, что большую роль в этом сыграла 18-летняя харьковчанка, которая прямо из Харькова позвонила на спецлинию и озвучила фейковое сообщение о том, что якобы двое неизвестных проникли внутрь продовольственного магазина во Львове. Именно после этого звонка на место выехал полицейский наряд, а вскоре раздался второй взрыв. Российские кураторы заплатили девушке 100 долларов. Это просто невероятно, за какие смешные деньги украинцы готовы идти на преступление. Как вы думаете, что здесь можно сделать? Как можно хотя бы уменьшить количество украинцев, которые ведутся на такие предложения?

– Это сложный вопрос, его никто сейчас не может решить. Это как побороть наркоманию. Что надо сделать, чтобы не было наркотиков? Столько всего делается, за это сажают, об этом рассказывают, но, к сожалению, пока не работает. Общее стратегическое объяснение – это обнищание населения, общая бедность, что люди готовы за 30 или 100 долларов совершить преступление. Здесь речь не идет о том, что они полностью пророссийски настроены. Они делают это просто за деньги, к сожалению. Деньги являются первоочередной историей.

Мы так же работаем на той стороне, понимаете? Так же ищем исполнителей за деньги. А они у нас ищут. Только у них людей труднее искать, потому что много провокаций, а у нас, к сожалению, привлекают несовершеннолетних, людей, которые имеют большие долги и тому подобное. И на этом делают все теракты.

Но действительно, это ближневосточный терроризм. Я считал так же с самого начала. Кстати, жертв во Львове было бы гораздо больше, если бы это было днем. Ведь, если что-то случается, люди начинают собираться, интересоваться, но потом может раздаться новый взрыв. Иногда может быть и тройной взрыв – сначала первый, потом второй, а через 20 минут третий. Всегда надо иметь в виду, что такое может произойти.

– Как вы знаете, еще с 2024 года в Украине проводится информационная кампания "Спали ФСБшника", также работает специальный чат-бот для сообщений о попытках вербовки, на который уже поступило более 18 тысяч обращений. По вашим оценкам, насколько эффективно это работает? Стоило бы за акцию "Спали ФСБшника" также предусмотреть какое-то денежное вознаграждение для людей?

– Это было бы круто, мне нравится. Но вопрос в том, кто будет финансировать и как ее оценивать. Мол, вот мне написали, дайте мне деньги, или я поработал с сотрудниками СБУ и мы смогли предотвратить теракт? Надо реально поработать. Можно предлагать, например, 5 тысяч и грамоту от Нацполиции, от СБУ или от города, от мэра. Почему бы нет? Как по мне, неплохой вариант. Я думаю, надо внедрять какие-то поощрительные меры.

– Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 78% терактов в Украине раскрыто, при этом 26% из них были совершены с участием несовершеннолетних. В этом контексте можно вспомнить последний случай, произошедший в столице: 16-летняя девушка с 19-летним парнем сожгли три Теслы. Когда взрослый человек совершает преступление, здесь все понятно. Но когда преступление совершает подросток или даже ребенок? Должен ли здесь быть какой-то специфический план препятствования таким преступлениям?

– Интересный вопрос. Во-первых, понятно, это просветительская работа с детьми в школе, родители должны говорить и тому подобное. Но мне кажется очень интересным опыт французов, которые ввели ограничения на пользование соцсетями для несовершеннолетних. Мне интересно, насколько это там сработает.

Если опыт действительно будет классным, то и нам тоже надо учесть его. Например, регистрация в TikTok только при наличии внутреннего паспорта. Загружаешь приложение, ты показываешь паспорт, показываешь свое лицо, все это сверяется автоматически, и тогда приложение разблокируется. Есть много возможностей.

– Видите ли вы определенную специфическую географию, согласно которой враг выбирает места для терактов? Делает ли он ставку на определенные регионы? Если это так, какие именно регионы?

– Конечно, это прифронтовые регионы, это Харьков, Днепр, а также крупные города, где можно найти большое количество людей (потенциальных исполнителей терактов. – Ред.), откуда можно черпать ресурс для проведения таких акций.

Почему Львов? Он считается второй столицей, "запасным аэродромом" для украинских чиновников, для встречи с иностранными лидерами и тому подобное. Возможно, со Львовом также связаны какие-то исторические реляции. Именно это притягивает россиян, чтобы совершать определенные акции именно там. Почему-то Ровно и Тернополь не сильно им интересны, хотя, разумеется, их также рассматривают.

– Одессы в этом списке нет?

– Я бы ее не выбрасывал из списка. Они на Одессу облизываются страшно. Они же кричат: Одесса – наша, Днепропетровск – наш, Харьков наш, Харьков наш.

– Что вы могли бы посоветовать обычным гражданам, чтобы обезопасить себя – настолько, насколько это возможно – от того, чтобы стать жертвой теракта?

– Невероятно классный вопрос. Мы же с вами уже проговорили о больших бомбах, но еще не говорили о маленьких, "падлючих" бомбах, которые россияне, их люди могут разбрасывать в городах. Прифронтовой регион очень страдает от того, что там разбрасывают телефоны, планшеты, кошельки. В них буквально пару граммов взрывчатки, но ей достаточно, чтобы оторвать пальцы или лишить человека зрения.

Поэтому главное правило здесь – ты вещи не клал, ты их не поднимаешь. Видим подозрительную вещь, видим, что она здесь не может находиться, что она нелогичная здесь – к примеру, пульт от телевизора в парке – обращаем внимание, сообщаем полицейских, но сами не трогаем.

И последнее: повторяем как мантру – видите что-то, скажите что-то. Это общий принцип. Этот лозунг висит в аэропортах Соединенных Штатов. Видите подозрительную вещь, видите подозрительного человека, подозрительное поведение, не молчите, не делайте вид, что это меня не касается, это полицейские должны контролировать, потому что они же получают зарплату, а мне домой надо бежать, новую серию на Нетфликс смотреть.

Нет. Видите что-то – скажите что-то. Если в метрополитене, вызовите дежурную по станции. Если в админздании, вызовите охрану или менеджера какого-то, или администратора, или просто звоните в полицию. Никто вас ругать не будет, никто не будет обвинять в заведомо ложном сообщении о преступлении. Если не подтвердится, вас поблагодарят за внимательность. А вдруг вы предупредите теракт, вдруг вы предупредите взрыв, то обязательно вас наградят, грамоту дадут, покажут по телевизору. Это без иронии. Таким образом надо мотивировать людей.