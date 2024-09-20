Россия делает ставку на наращивание производства дронов для войны против Украины – ISW

Россия делает ставку на наращивание производства дронов для применения на поле боя, соответствующие сигналы посылает производителям и чиновникам Кремль. В частности, российский диктатор Владимир Путин заявил, что в 2024 году должно быть произведено почти полтора миллиона БпЛА – в десять раз больше, чем получила оккупационная армия в 2023 году.

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Чтобы ускорить сроки тестирования, иногда новые дроны оккупанты испытывают, нанося удары по гражданским украинцам. Об этом идет речь в новом аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что 19 сентября Путин встретился с Военно-промышленной комиссией при правительстве РФ. В ходе встречи речь шла об увеличении производства российских беспилотников. По словам диктатора, российские компании в 2023 году поставили около 140 тысяч беспилотников вооруженным силам РФ, он также заявил, что Россия планирует увеличить производство своих беспилотников в десять раз (до 1,4 миллиона беспилотников) в 2024 году.

По мнению диктатора, РФ должна "последовательно" наращивать свои возможности по производству беспилотников. и повысить эффективность дронов российского производства для удовлетворения потребностей армии РФ.

Путин высоко оценил российские частные инициативы по производству беспилотников, которую он назвал "народной оборонной промышленностью" и отметил, что эти частные инициативы объединили усилия с государственными оборонными предприятиями по увеличению национальных возможностей России по производству беспилотников. Он считает, что беспилотники частного производства не "хуже" беспилотников, произведенных государственными оборонными компаниями, и добавил, что министерство обороны РФ тщательно испытывает все модели беспилотников, прежде чем передать беспилотники передовым российским силам.

Однако здесь, как обнаружили журналисты DW, Путин соврал. В ходе расследования они обнаружили доказательства, что некоторые российские подразделения "испытывают" новые разработанные беспилотники, нанося удары по гражданским украинцам. Так они пытаются ускорить сроки тестирования.

Путин также посетил Российский специальный технологический центр в Санкт-Петербурге, специализирующийся на производстве беспилотников, систем РЭС и систем связи, и осмотрел новые типы беспилотников на этом предприятии.

Между тем, российские военные блогеры писали, что встречался диктатор также с частными производителями дронов, осмотрел их "продукцию" и похвалил за работу. Z-военкоры и разные блогеры при этом постоянно жалуются на низкое качество государственных беспилотников и часто хвалят частные инициативы по производству беспилотников для производства более эффективных БПЛА.

Аналитики также добавили, что анонсированные Путиным 1,4 млн дронов в 2024 году все равно не дотягивают до запланированного Украиной показателя. Так, заместитель министра стратегического промышленного развития Украины Анна Гвоздяр в марте 2024 года отметила, что Украина планирует произвести 2 млн дронов в 2024 году. Кроме того, украинские чиновники неоднократно отмечали, что Украина предоставляет приоритет модернизации и постоянному развитию новых беспилотников для удовлетворения потребностей украинских военнослужащих.

Напомним, ранее аналитики констатировали, что украинский удар по арсеналу в городе Торопец Тверской области вызвал истерику у Z-блогеров. В ISW также оценили эффект, который будут иметь дальнейшие атаки на логистические объекты России.

Кроме того, там рассказали об информационных кампаниях, которые РФ проводит против Украины и стран Запада.