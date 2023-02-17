Россия держит у границы с Сумщиной 10 тыс. военных: они уже обустроили полевой госпиталь – The Times

Страна-агрессор Россия на фоне сообщений о новой попытке большого вторжения на территорию Украины стянула к границе 10 тысяч военнослужащих. Такая группировка врага сейчас базируется на территории РФ возле Сумской области.

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Примечательно, что там оккупанты уже организовали себе полевой госпиталь и подсыпали дороги гравием. Об этом информирует издание The Times, ссылаясь на слова украинских воинов.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ, которые ныне стоят на страже в приграничных районах Сумщины, зафиксировали расположение большой группировки российских войск вблизи этого северо-восточного региона Украины.

"По ту сторону границы сосредоточено 10 000 российских военных. Это самая большая концентрация, которая здесь когда-либо была", – процитировало издание старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова.

По его словам, российские военные построили в месте своего расположения полевой госпиталь. Защитник подчеркнул: это показатель того, что захватчики планируют наступательные действия.

В прошлом году, напомнил воин, так и произошло – тогда базирование у украинской границы войск РФ "для учений" было лишь блефом.

Сейчас же украинские военные зафиксировали, как оккупанты гравием засыпали дорогу, ведущую к границе. Отмечается, что так они создают условия для проезда тяжелой техники, ведь в прошлом году грязь мешала войскам РФ оперативно продвигаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, западная разведка заявила, что Россия стягивает к границам с Украиной боевую авиацию. По мнению аналитиков, агрессор может использовать самолеты и вертолеты для поддержки наступательных операций и воздушных атак по украинским городам.

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