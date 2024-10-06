Россия держит в Черном море два носителя 'Калибров': в ВМС оценили уровень ракетной угрозы

Оккупационные войска РФ снова стянули к Украине корабли, являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр". В Черное море враг вывел два таких судна, еще столько же держит в Средиземном.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Там подчеркнули, что информация была собрана по состоянию на 06:00 воскресенья, 6 октября.

Согласно ей, в это время в Черном море было два российских корабля с общим залпом до восьми "Калибров". В Азовском море вражеских судов не наблюдалось.

При этом в Средиземном море было три российских корабля, из которых два являются носителями крылатых ракет – общим залпом до 20 "Калибров".

Кроме этого, за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход по Керченскому проливу совершили:

– 10 судов к Черному морю (из них семь продолжили движение в направлении пролива Босфор);

– пять судов к Азовому морю (одно двигалось из пролива Босфор).

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", – добавили в ВМС.

Как сообщал OBOZ.UA, после санкций ЕС Россия использует "теневой флот" для транспортировки нефти через международные воды. Эти технически неисправные суда без надлежащего страхования создают серьезные экологические риски и могут привести к катастрофам в Балтийском море.

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