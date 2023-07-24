"Россия должна каждый день терять": Зеленский заявил, что первой задачей ВСУ является максимальное уничтожение оккупантов. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на всех направлениях первая задача Сил обороны Украины – это максимальное уничтожение российских оккупантов, их техники, запасов, складов, штабов. 24 июля состоялась новая Ставка верховного главнокомандующего, на которой доклады представили главком ВСУ Валерий Залужный, командующие основных направлений и руководитель ГУР Кирилл Буданов.

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Об этом гарант сообщил в вечернем обращении к народу, которое было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента. "Россия должна каждый день терять – это справедливо", – подчеркнул украинский лидер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На Ставке максимум внимания было уделено и тем направлениям, где мы двигаемся вперед, и тем, где украинские силы в обороне.

Зеленский поблагодарил наших воинов – солдат и матросов, старшин и сержантов, офицеров и генералов, – которые обеспечивают сокращение армии РФ.

"Очень важно, что наши Силы обороны и безопасности все наше государство работает единой командой ради обороны", – сказал президент.

"Конечно, подробно разбираем на Ставке и все вопросы по защите от российского ракетного и дронового террора. Защита наших людей, наших городов, наших портов, черноморского "зернового коридора". Готовим крепкие ответы российским террористам на их нападения", – добавил Зеленский.

Он рассказал, что 24 июля провел несколько политических совещаний. Одно из них – о движении Украины в Европейский Союз.

"В этом году мы должны выйти на начало переговоров по членству. Украина к этому полностью готова – мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны. И делаем все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной. Именно в этом году", – подчеркнул гарант.

Также он провел большое совещание с чиновниками, с нашими международниками об экспорте украинской аграрной продукции через территорию европейских стран.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией по поводу 15 сентября – это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта, и мы верим, что европейская сторона выполнит обязательство по этой дате, когда временные ограничения прекратят действовать", – надеется президент.

Зеленский сказал, что любое продление ограничений будет "откровенно не европейским".

"Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара. Мы очень активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы", – отметил он.

"И еще одно. Нечасто – раз в месяц – я делаю специальную благодарность, письменную благодарность, тем воинам, которые больше всего отличились на передовой. На прошлой неделе я передал такую письменную благодарность нашей знаменитой 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде. Всем ее воинам и комбригу. И сегодня мне передали шеврон 56-й бригады – он уже здесь, в кабинете, на доске с другими шевронами. И флаг, подписанный ребятами. Я очень благодарю вас, воины!" – заявил президент и назвал наших защитников Героями.

Как писал OBOZREVATEL:

– На Аспенском форуме безопасности 22 июля Зеленский заявил, что за несколько недель до прекращения действия зернового соглашения (18 июля) представители России публично говорили о намерениях выйти из сделки. Поэтому взрывы на Крымском мосту никак не связаны с решением Кремля.

– Ранее страна-агрессор пригрозила атаковать любые корабли, которые будут следовать по "зерновому коридору" в порты Украины.

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