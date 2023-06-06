'Россия должна понести уголовную ответственность': Зеленский прокомментировал последствия подрыва Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна понести уголовную ответственность за экоцид, спровоцированный обрушением плотины.

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Об этом глава государства заявил во время общения с представителями СМИ по случаю Дня журналиста. По его словам, украинская разведка в прошлом году докладывала о минировании российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и рисках, связанных с этими действиями россиян (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Очень важно, что мы заранее понимали такие риски. Очень важно, что команды на базе ГСЧС и местные команды были подготовлены. Министерство внутренних дел готовилось к соответствующим вещам", – сказал Зеленский.

По словам гаранта, подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал серьезные естественные, общественные и гуманитарные вызовы.

Как известно, ожидается затопление 35-80 населенных пунктов. На данный момент решается вопрос обеспечения местных жителей питьевой водой, в которой потребуется не только на затопленных территориях, но и в соседних регионах.

"Последствия трагедии будут ясны через неделю. Когда уйдет вода, будет ясно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают, все на месте", – добавил глава государства.

Кроме того, Зеленский также рассказал о шагах, предпринимаемых Украиной на международной арене. Среди прочего, с целью привлечения к ответственности виновных в экоциде на украинской территории.

"Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали (преступление агрессора. – Ред.). Это большая разница", – сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что Украина проинформировала об очередном преступлении России страны Европейского Союза и НАТО и инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН. Также украинские власти будут обращаться в Международный уголовный суд.

"На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Оно будет с поличным. Есть современная классификация – экоцид. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, занимающими посредническую позицию. Особенно это те государства, которые уделяют много внимания эковопросам и эковызовам", – сказал Зеленский.

Гарант надеется, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

"Я думаю, что здесь должна быть, прежде всего, уголовная ответственность. Должны реагировать международные институции, включая Международный уголовный суд", – убежден президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии;

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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