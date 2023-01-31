'Россия должна стать изгнанницей': ученый из Йельского университета дал интервью музею 'Голоса Мирных'

Известный ученый Йельского университета (США), старший преподаватель Школы глобальных дел Джексона, директор программы изучения геноцида, доктор Дэвид Дж. Саймон рассказал Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова о том, как российская агрессия сделала украинскую нацию сильнее, чем разговоры об остановке огня вознаграждают агрессора, и выразил мнение о том, как может закончиться война в Украине.

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Саймон признается: когда началось полномасштабное вторжение, он не мог поверить, что такое грубое нарушение суверенитета возможно в 2022 году и почувствовал разочарование из-за безуспешности усилий по предупреждению войны. По мнению ученого, война укрепила украинцев как нацию — так, как бы этого не удалось ни одному другому событию.

"Та солидарность, которую украинцы продемонстрировали перед лицом российской агрессии... Это была самая большая ошибка Путина, поскольку она имела последствия, что на 100% были противоположны тому, что планировалось. Он хотел уничтожить идею украинской нации. Зато он сделал ее вдвое или и более чем вдвое сильнее того, какой она когда-либо была", — считает эксперт.

Ученый не включает себя в группу тех, кто выступает за мирные переговоры с агрессором.

"Есть люди, которые считают, что нужно вести мирные переговоры и что для России должен быть создан способ сохранить честь и достоинство, что России следует позволить сохранить ту часть Украины, в которую она вторглась. Я не считаю, что это правильно, поскольку это вознаграждает агрессию и нарушение международного права и норм, поэтому такие варианты не должны рассматриваться", - отметил Саймон.

По мнению эксперта, за войну россия должна быть наказана в международном пространстве.

"К ней должны быть применены санкции и она должна стать изгнанницей за все то, что она уже сделала. После того, как будет восстановлена справедливость, россия может продолжить существовать, если только она не будет проявлять агрессию и не будет вторгаться или не будет угрожать вторжением на территорию своих". соседей", - высказался ученый.

Саймон высказался и о миссии Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я считаю, как ученый, изучающий массовые злодеяния, как политолог, и многие из моих коллег являются еще и историками, что мы получили большой объем информации благодаря голосам людей, переживших эти злодеяния. Мы должны передавать такую информацию из поколения в поколение. Один из способов почтить людей, переживших эти преступления, состоит в том, чтобы выслушать их", — отметил эксперт.

Читайте и смотрите полное интервью доктора Дэвида Дж. Саймона по ссылке.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, ставших жертвами или свидетелями войны. Архив Музея насчитывает уже более 55 тысяч историй из первых уст, собранных с 2014 года.

Музей собирает и делится историями Мирных, чтобы стать достоверным источником информации о жизни во время войны и сохранить память о событиях прошлого и настоящего ради лучшего будущего Украины.

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