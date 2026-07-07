В ночь с 5 на 6 июля Украина не смогла перехватить ни одну из 23 баллистических ракет и шести противокорабельных ракет "Циркон" и "Оникс", запущенных Россией, хотя успешно сбила все 37 крылатых ракет и подавляющее большинство ударных дронов. Всего Россия атаковала Украину 68 ракетами и 351 беспилотником, убив по меньшей мере 13 человек и ранив более 50 только в Киеве. Всего четыре дня назад другой массированный удар по столице унес жизни 31 человека, ещё 102 были ранены. В ходе обеих атак Россия поразила многоэтажные жилые дома, где люди спали, а также объекты энергетической инфраструктуры. Между этими ударами Россия также убила как минимум четырех человек, среди которых был ребенок, сбросив управляемую авиабомбу на центр Сум.

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Хотя некоторые СМИ представляют войну как обмен ударами, на самом деле две страны ведут две совершенно разные войны.

Стратегия Украины заключается в том, чтобы лишить Россию возможности финансировать и вести войну. Украина успешно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, топливным базам, нефтяным экспортным терминалам, стратегическим авиабазам, ангарам с боевой авиацией, складам боеприпасов, командных пунктах, логистических узлах, системах противовоздушной обороны и предприятиях оборонно-промышленного комплекса, производящих ракеты, беспилотники и взрывчатые вещества. В долгосрочной перспективе эта стратегия может существенно ослабить способность России продолжать войну, ограничив ресурсы, необходимые для выплаты зарплат военным, запуска самолетов и ракет, а также заправки танков и грузовиков. Но для успеха этой стратегии нужны время и соответствующие условия – гражданское население и экономика Украины должны быть защищены от воздушных атак, а её союзники должны оставаться едиными и преданными в своей поддержке.

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Рассматривая эту войну как инфекционную болезнь, распространение которой нужно сдерживать, а не как агрессора, которого необходимо победить, администрация Байдена предотвращала эскалацию вместо того, чтобы дать Украине возможность победить. Ограничения на нанесение Украиной ударов по военным целям вглубь территории России подорвали самую реалистичную стратегию завершения войны. Не обеспечив Украину достаточным количеством ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot, администрация Трампа делает реализацию этой стратегии гораздо более дорогостоящей с точки зрения жизней украинских мирных жителей.

Стратегия России, в свою очередь, выходит далеко за пределы продвижения линии фронта на запад путем захвата и уничтожения украинских городов ценой огромных потерь для собственной армии. Она стремится терроризировать украинское гражданское население и расколоть международную коалицию, поддерживающую Украину. Как и Украина, Москва также борется со временем – пока её экономика ещё способна поддерживать войну и пока у неё есть топливо, человеческие ресурсы и промышленные мощности для её продолжения. Её цель – убить как можно больше мирных жителей и одновременно подорвать международную поддержку Украины, эксплуатируя исторические обиды, национальные мифы, страх, жадность, гордыню и предвзятость среди партнёров и соседей Украины. Конечная цель Кремля – заставить Киев капитулировать на российских условиях.

В августе 1914 года, в самом начале Первой мировой войны, война превратилась в то, что впоследствии получило название "тотальная война" – конфликт, в котором выживание государств зависело от мобилизации всего общества, а гражданское население стало такой же целью, как и военные.

Российско-украинская война продвинула эту эволюцию ещё дальше. Сегодня на ход войны влияют действия обычных людей – не только в России и Украине, но и во всём мире. Когнитивная война, социальные сети, демократия участия и зависимость Украины от внешней поддержки сделали выбор каждого человека значимым. Какие товары люди покупают? За каких политиков голосуют? Каким СМИ доверяют? Какие сообщения распространяют в социальных сетях? Исход войны России против Украины определит, в каком мире будем жить мы все. И каждый из нас, пусть даже опосредованно, способен повлиять на этот исход.