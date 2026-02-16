Россия готовит массированный удар по Украине: Зеленский провел селектор и дал важные поручения военным

В понедельник, 16 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях. Глава государств предупредил о возможном массированном ударе врага и поручил подготовить необходимые дополнительные меры для защиты нашей страны.

Об этом он сообщил в своем Telegram. Украинский лидер отметил, что ракеты к ПВО остаются ключевым вопросом в разговорах с партнерами.

"Провел селектор по ситуации в областях нашей страны. Был отчет по последствиям ночного удара – россияне применили ракеты против объектов нашей энергетики. ПВО отработала. Даже накануне встреч трех сторон в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине", – подчеркнул Зеленский.

РФ игнорирует дипломатические усилия по окончанию войны

Он подчеркнул, что такими действиями Россия фактически демонстрирует свое отношение к дипломатическим инициативам партнеров, а каждый ракетный удар становится ответом на призывы прекратить войну. А завершить ее возможно только при условии усиления давления на Москву и предоставления Украине четких гарантий безопасности.

Отдельно глава государства предупредил о подготовке врагом новой воздушной атаки.

"Поручил командующему Воздушных сил ВСУ Анатолию Кривоножко, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара", – говорится в сообщении.

Ситуация в регионах и договоренности с партнерами

Во время селектора отдельное внимание уделили ситуации в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Запорожской областях, в Кропивницком и области, а также в Тернополе. По итогам обсуждения, глава государства поручил правительству увеличить поставки для Харькова в рамках программы "пакетов тепла". Всего, по его словам, в рамках этой инициативы планируют обеспечить около 90 тысяч пакетов.

"Был отдельный доклад министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля о подготовке встреч в формате энергетического "Рамштайна" на неделе во Франции – будут представлены государства Группы семи, партнеры из Северной Европы и Балтии, также будут министры из США, Канады и из ЕС. Определили конкретные вещи, которые нам нужны, и именно на таких пакетах поддержки энергетики министр сосредоточится", – указано в сообщении.

Зеленский сообщил, что во время встреч на полях конференции в Мюнхене украинская делегация с некоторыми партнерами обсуждала вопросы энергетики. По его словам, уже в ближайшие дни необходимо реализовать достигнутые договоренности.

"Работаем и для ускорения поставок ракет для ПВО – это неизменный приоритет. Задача всех соответствующих институтов нашего государства – ускорять партнеров по ПВО. Слава Украине!" – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. По информации российской стороны, во время встреч одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

