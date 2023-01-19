Россия готовится к новому нападению на Украину, план готов: назначение Герасимова не случайно, – польский генерал

Страна-агрессор Россия однозначно готовится к новому нападению на украинские территории: у нее готов не только план для этого, но и войско. Для его отражения и в целом освобождения населенных пунктов Киеву нужно создать свой "танковый кулак" из не менее 350-400 танков.

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На это указал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью BBC, призывая страны к еще большей поддержке ВСУ. По его мнению, назначение генерала российской армии Валерия Герасимова командующим оккупационными силами РФ не было случайным.

"Россия готовится к новому нападению. Именно поэтому Герасимов назначен командующим российской группировкой в Украине. План нападения практически готов, как и их войска. Когда они нападут и где именно – это знают точно только они. Но план у них есть", – заявил он.

Скшипчак добавил, что именно поэтому партнеры Украины должны ускориться по поставкам техники и вооружения Силам обороны Украины.

"У США есть большие запасы танков. Они могли бы их дать Польше, а мы бы вам передали. Для этого нужно политическое решение уже сейчас", – подчеркнул польский генерал.

По его словам, на ход войны могут повлиять в том числе немецкие танки Leopard 2.

"Я по специальности танкист и командовал дивизией, в составе которой была бригада из Leopard 2. Могу сказать, что это практически совершенное оружие. С точки зрения танкиста, эти машины имеют очень эффективную огневую систему и являются мобильными. В столкновении с этими танками российские, включая их расхваленный Т-14 "Армата" (британская разведка указывает на вероятное развертывание этих машин оккупантами в Украине. – Ред.), не имеют шансов", – выразил убеждение военный.

Он отметил, что кроме Польши, в Европе такие танки имеют, например, Ирландия, Швейцария, Дания, Испания, Германия, Греция, Венгрия. Так, уверен генерал, если бы каждая страна предоставила определенное количество этих машин, то из них можно было бы сформировать два батальона танков (один включает от 31 до 40 единиц. – Ред.), которые будут иметь влияние на ход войны с российской армией.

Пока партнеры официально подтверждают предоставление только 14 Leopard 2. По словам Скшипчака, десять танков, конечно, ничего не изменят, и даже тридцать единиц все еще будет мало.

"Для того чтобы в будущем Украина могла освободить свои территории в Луганской, Донецкой, Херсонской областях, ей нужно создать свой "танковый кулак". Он должен состоять из 350-400 танков. Нужно всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если будет такой "кулак", то украинская армия разобьет российскую", – подытожил Скшипчак.

В этом же интервью он отметил, что у российского диктатора Владимира Путина нет сил и средств начать еще одну войну в Европе. Но в любом случае будущее континента зависит сегодня от устойчивости украинского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна является одним из крупнейших союзников Украины в борьбе с агрессией РФ, однако так и не ответил, предоставит ли Берлин Киеву боевые танки Leopard 2. Он лишь повторил, что следует избежать втягивания НАТО и его членов в прямую войну с Россией.

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