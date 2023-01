Россия готовится к новому наступлению на Украину и пытается усилить связи с Ираном: в ISW раскрыли подробности

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному новому наступлению на Украину. Таким образом подтверждается оценка экспертов о том, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным планом действий страны-агрессора.

Одним из факторов называют и то, что Кремль продолжает сотрудничество с Ираном: он установил прямые каналы финансовой связи между иранскими и более чем 800 российскими банками. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Госсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, а все признаки указывают на обратное. Он отметил, что РФ может мобилизовать на войну против Украины более 200 000 человек. Также она продолжает приобретать оружие с боеприпасами за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран, Северная Корея.

Столтенберг подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в отношении Украины.

Параллельно глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления. К тому же отметил, что силам агрессора необходимо будет начать наступление из-за усиления внутреннего давления для предполагаемой "победы".

"Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предыдущий прогноз ISW о том, что российские силы создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области, в ближайшие месяцы", – согласились аналитики Института изучения войны.

Они добавили, что российские блогеры также продолжали указывать на то, что информационное пространство РФ создает предпосылки и предвидит наступление оккупантов. Они распространили заявление одного из Telegram-каналов о том, что нынешний темп и характер российских операций говорят, якобы основные силы ожидаемого наступления и обещанного прорыва еще не "вступили в бой".

"Это заявление свидетельствует о том, что российские блогеры считают, что силы РФ еще не активировали элементы, необходимые для решающего наступления", – подчеркнули в ISW.

Там указали и на продолжение усилий России и Ирана по углублению экономических связей. Еще 29 января иранские госСМИ сообщили, что Тегеран и Москва установили прямые каналы финансовой связи между иранскими банками и более чем 800 российскими.

Заместитель главы Центрального банка Ирана Мохсен Карами объявил, что иранские и российские банки подписали меморандум о взаимопонимании в отношении обмена финансовыми сообщениями, который "вступает в силу немедленно". Он добавил, что иранские банки за рубежом также были включены в меморандум и смогут обмениваться стандартными банковскими сообщениями с российскими.

"Иранские официальные лица и связанные с государством СМИ представили меморандум как средство обойти западные санкции в отношении Ирана и России и сравнили систему обмена сообщениями с Обществом всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), которое является крупнейшей в мире по обмену финансовыми сообщениями", – отметили ISW, подтверждая углубление экономических и военных связей между Ираном и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебросила дополнительные силы в Курскую область якобы для охраны границы с Сумской областью Украины. Местные власти утверждают, что регион "неоднократно подвергался украинским обстрелам" после начала масштабного вторжения ВС РФ в Украину.

