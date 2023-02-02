Россия готовится подавлять бунты оккупантов: на Донетчину перебросили 'особое' подразделение

Россия усиливает практику использования "карательных отрядов" против собственных военнослужащих. В Донецкую область на днях прибыло спецподразделение быстрого реагирования СОБР для подавления бунтов среди российских оккупантов.

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Военные РФ на Донецком направлении "несколько подавлены" огромными потерями, понесенными оккупационными подразделениями в боях в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский.

По его словам, на днях Россия перебросила в Донецкую область спецподразделение быстрого реагирования. Российский СОБР получил задачу подавлять бунты среди российских военных.

"Вчера стало известно, что на Донецком направлении с российской стороны подъехало подразделение "СОБР". Это связано не со штурмовыми действиями, а с морально-психологическим состоянием войск. Это подразделение прибыло, чтобы подавлять бунты", - подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, оккупанты в Донецкой области истощены и "несколько подавлены" из-за значительных потерь. Оккупанты разуверились в решениях военно-политического руководства страны-агрессора.

"Они не верят военному руководству. Именно поэтому там появилось полицейское подразделение СОБР", – подчеркнул начальник пресс-центра.

СОБР – это специальный отряд быстрого реагирования, входящий в структуру Росгвардии. Бойцы российского СОБРа принимали участие в агрессии РФ против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. И поскольку первые колонны захватчиков заходили на территорию нашего государства, рассчитывая на "блицкриг", и везли с собой, в частности, парадную форму, полицейские щиты и дубинки для разгона гражданских и даже оркестр - они среди первых почувствовали на себе "гостеприимство" и "горячий" прием украинского народа.

Еще в апреле сообщалось, что защитники Украины почти полностью уничтожили одно спецподразделение СОБР: из 50 солдат выжили 6.

А колонна кемеровского СОБРа была сожжена дотла в Гостомеле на Киевщине еще 25 февраля. Видео боя на мосту через речку Ирпень, ставшего последним для российских "спецназначенцев" из российского Кемерово, появилось в сети только недавно.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты из мародерившей в Буче и Ирпене бригады сдались в плен ВСУ под Угледаром. Обменный фонд пополнили десять захватчиков из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которых украинские военные разгромили уже дважды: весной - в Киевской области, а осенью - на Донетчине.