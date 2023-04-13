Россия хочет использовать порт Мариуполя как хаб для перевалки ворованного зерна и ввоза оружия – ISRP

Россия планирует превратить Мариуполь в крупный логистический хаб для экспорта зерна с временно оккупированных территорий Донецкой и Запорожской областей. Для этого сноситят железнодорожную станцию и восстанавливают морской порт. Также этот порт планируют использовать для ввоза российского вооружения. Об этом пишет ресурс RussiaTheftWatch.

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"Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, россияне планируют построить в Мариуполе крупный железнодорожный узел. Для этого демонтируют железнодорожную станцию и близлежащие дома. То же самое касается и морского порта: его планируют превратить в военную базу материально-технического снабжения, которая для этого будет работать совместно с железнодорожной станцией", - пишет издание.

Если им удастся реализовать эти планы, они смогут использовать порт для вывоза зерна с оккупированных территорий в Донецкой области и Запорожье, потому что Мариупольский морской порт — один из крупнейших на побережье Азовского моря. Но контрнаступление Украины сорвет эти планы.

Ранее сообщалось, что россияне незаконно внесли порты Мариуполь и Бердянск в Российский реестр морских портов и начали процесс внесения участка судоходных путей в Херсонской области в "Перечень внутренних водных путей Российской Федерации".

Также известно, что россияне вывозят руду с временно оккупированных территорий Украины через Мариупольский морской порт. Продают руду через связанные с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России структуры, под эгидой которых происходит разграбление.

Напомним, RussiaTheftWatch - это проект, созданный для выявления масштабов разграбления Россией украинских активов.