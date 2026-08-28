Противник перешел к новой тактике в отношении столичного региона. Воздушные тревоги в Киеве и области больше не являются эпизодическими налетами на пару часов. Они длятся сутками и могут затягиваться на недели и месяцы из-за непрерывного запуска шахидов.

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Старые протоколы жизнедеятельности, созданные для разовых атак, в этой реальности полностью нежизнеспособны. Если государственные и городские власти не начнут экстренно и жестко менять нормативные рамки, агломерацию ждет тотальный операционный паралич и ее сокращение.

Надо называть вещи своими именами: линия фронта и ее экономика сместились. Киев и весь его пригородный конгломерат с населением около 3,5–4 миллионов человек фактически перешли в статус прифронтовой зоны со всеми соответствующими правилами выживания. Старые инструкции больше не работают, их нужно ломать и переписывать с учётом войны на истощение.

Главный механизм противника в этой новой фазе заключается в навязывании так называемой "экономики трения". Цель постоянных тревог заключается не только в физическом разрушении объектов, но и в тотальной блокировке транзакционных издержек. Противник стремится заставить бизнес застопориться, сорвать логистику, снизить оборачиваемость капитала и истощить запасы прочности региона.

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Непрерывное "трение" ударяет практически по каждому элементу городской экосистемы. В медицинской системе парализуется работа скорой помощи, срываются операции, блокируется доставка крови, медикаментов и кислорода, а врачи физически не могут вовремя доехать на смену. Образование окончательно переходит в нестабильный онлайн-режим, вытесняя из региона семьи с детьми и подрывая демографический потенциал.

Остановка муниципального транспорта и блокировка мостов разрывают связи между левым и правым берегом и изолируют пригород. Грузовики застревают на въездах, срывая поставки и работу распределительных центров. Ритейл и ТРЦ превращаются в источник постоянных убытков из-за требований закрывать торговые залы. Сфера услуг теряет клиентов и срывает плановые показатели, а мелкий и средний бизнес скатывается к массовым банкротствам.

Замораживаются ЦНАПы, суды и реестры, останавливая любые юридические процессы. Закрываются отделения банков, сбивается график инкассации. Промышленность с непрерывным циклом теряет сырьё и испытывает дефицит продукции из-за постоянных остановок станков. Замирают строительные площадки, затягиваются ремонты на коммунальных сетях, перегружаются терминалы курьерских служб, а классический 8-часовой рабочий день окончательно рушится, доводя людей до выгорания.

Чтобы регион с населением 3,5–4 миллиона человек не остановился окончательно, город обязан отказаться от ковровых ограничений и пересмотреть нормативную базу.

Прежде всего необходимо ввести микрозонирование угроз вместо объявления тревоги сразу на всю огромную агломерацию. Дрон над одним из пригородов не должен парализовывать работу на другом конце города.

Критически важной является авторизация корпоративного транспорта. Бизнесу нужно предоставить законный механизм для организации служебных перевозок сотрудников на спецтранспорте с правом проезда через мосты и магистрали, поскольку собрать весь персонал в пределах 15 минут ходьбы от предприятия невозможно. Параллельно должна внедряться гибкая почасовая и сменная оплата труда по фактическому результату, без бюрократического давления за нарушение графика.

Отмене подлежит и норма о полной остановке коммунального транспорта. Вместо этого крупная логистика поставок товаров должна переориентироваться на ночное время и создавать сеть микрохабов, dark stores и мелких складов в районах. Чем короче становится путь доставки до конкретного двора или микрорайона, тем меньше торговля зависит от заблокированных мостов или магистралей.

Сама торговля и сфера услуг уже доказывают, что они более гибкие, чем любые инструкции. Кофейни, рестораны, небольшие магазины рядом с домом и сервисы продолжают работать во время тревог, принимая риски на себя. Это решение самого бизнеса и его посетителей, которые не готовы сидеть в пустых заведениях.

Задача государства здесь – не мешать и не штрафовать за работу, а дать бизнесу возможность спокойно функционировать, гарантируя базовый доступ к ближайшим убежищам.

Существенных изменений требует медицинская система. Большинство первичных консультаций у семейного врача должны окончательно перейти в онлайн. Пациенту не нужно ехать через весь город под звуки сирен только для того, чтобы изложить жалобы и получить электронное направление. Личное присутствие должно оставаться только для анализов, МРТ, манипуляций и сложных случаев.

Отдельный пласт изменений касается государственной бюрократии. Пенсионный фонд, социальные службы и административные услуги должны гибко изменить графики работы и наконец перевести как можно больше процессов в онлайн через личные кабинеты. То, что годами требовало физического присутствия и затягивалось в очередях, должно решаться в несколько кликов.

Киев и пригородный регион не могут позволить себе жить в режиме непрерывной паузы. Противник рассчитывает измотать агломерацию именно за счет простоя и невозможности планировать завтрашний день. Ответом на это может быть лишь полная легализация и внедрение асинхронной, децентрализованной и гибкой системы, в которой город продолжает учиться, производить, торговать и лечить параллельно с тревогой, а не в ожидании отбоя.