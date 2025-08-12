Россия хочет взять без боя территории Украины, на которые пришлось бы "убить" несколько лет: появились новые версии хода встречи на Аляске и что с ней не так

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина появилось множество версий тех договоренностей, которые могут обсуждаться в ходе намеченных переговоров на Аляске. И самой возмутительной конспирологической теорией стала передача России всей Донецкой области без боя в обмен на некий мнимый мир. Давайте разберемся, насколько реален такой поворот.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего хочу, чтобы вы запомнили три числа. Первое – это фактическая площадь Донецкой области – 26 517 км². Второе – это оккупированная российскими захватчиками часть Донетчины с 24 февраля 2022 года – 11 300 км² (притом что более 6 700 км² территории были захвачены до конца 2022 года, особенно в период первой волны наступления при полномасштабном вторжении). Третье – это часть области, которую РОВ не захватили, часть свободной и независимой Украины – более 6 500 км².

Как мы видим, темп захвата территорий Украины в сравнении с 2022 годом у РОВ значительно снизился.

Всего за 2022 год Россия оккупировала 64 733 км² территорий нашей страны. Но уже в период активной наступательной фазы РОВ (после контрнаступления Сил обороны Украины 2023 года) за весь 2024 год было оккупировано 3 313 км². По состоянию на конец июля 2025 года – ще 2 397 км² территорий Украины.

Подчеркну, речь идет именно об общей площади территории Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Сумской, Запорожской областей Украины, а не исключительно Донетчины.

Это цифры, против которых любые аргументы о возможностях проведения российскими оккупантами стремительных и сокрушительных наступательных общевойсковых операций просто блекнут. По сути, если редуцировать вышеизложенную информацию, то для захвата всей Донецкой области РОВ (с учётом их нынешнего темпа продвижения по всей территории Украины) понадобится минимум два с половиной года.

Повторюсь, это если редуцировать и обращать внимание на то, что продвижение именно в Донецкой области составляют около 40-50% от всего количества захваченных территорий за первую половину 2025 года.

А если детальнее рассмотреть положение вещей для РОВ на нынешнем этапе боевых действий?

Ресурс

Российские оккупационные войска начинали полномасштабное вторжение в Украину контингентом в 180 тысяч человек, и они достигли значимых результатов за счет применения элитных подразделений с полной комплектацией и поддержкой передовых подразделений. Сегодня РОВ воюют контингентом почти в 700 тысяч человек, то есть почти в четыре раза больше, чем в 2022-м, но почему тогда они не захватывают территории в четыре раза быстрее?

Согласитесь, если в 2022 году было захвачено 64 733 км² контингентом в 180 тыс. л/с, то почему в 2025-м с контингентом в 700 тыс. захвачено пока всего 2 397 км² (или в 27 раз меньше)?

Ответ предельно прост: деградация российской армии в связи как с катастрофическими потерями опытного личного состава, так и с абсолютным истощением по технике.

Сегодня РОВ воюют исключительно пехотой при поддержке fpv-дронов и артиллерии. Боевая, специализированная бронетехника для российских подразделений – дефицит, который замещают людским ресурсом на гражданском автотранспорте, мотоциклах и даже электросамокатах. А все потому, что под конец 2024 года в России произошло полное истощение центральных баз резерва танков, складов и центров хранения. В 2025 году у армии России возник катастрофический дефицит в категории основных боевых танков, боевых бронированных машин, реактивных систем залпового огня. А в конце года она столкнется с аналогичным по масштабам дефицитом ствольной артиллерии.

Российская армия на четвертый год полномасштабной войны против Украины деградировала до уровня армии страны третьего мира, и ее нынешние достижения, наступление и захват территорий обусловлены исключительно количественным преимуществом, но никак не тактическим, стратегическим, техническим или технологическим.

Разумеется, ретрансляторы панических настроений только и могут, что хайповать на "бесконечном" наступлении РОВ, но если углубиться в детали, положение российских оккупантов в Украине не улучшается, а наоборот – с каждым годом, месяцем, неделей ухудшается, превращаясь в точку невозврата.

И вот тут возникает вопрос: а с какой стати мы должны даже обсуждать тему добровольного ухода с той или иной нашей суверенной территории? Особенно из Донецкой области, представляющей собой многоуровневый бастион?

Донецкий бастион

Донецкая область стала обрастать линиями обороны, рубежами и фортификациями с 2014 года. На сегодняшний день это одна из наиболее укрепленных областей в Украине, оборона которой формировалась дольше остальных – годами. И некоторые районы, куда российские оккупанты еще не доползли, представляют собой сплошные "линии Маннергейма".

Если рассматривать имеющиеся оборонные рубежи, рельефно-ландшафтные особенности области, а также наличие как скопления населенных пунктов, так и крупных городов и агломераций, то упомянутые выше редуцированные сроки сразу же возрастают.

Ярчайший пример – Часов Яр. Только за этот город российские оккупанты ведут бои вот уже два года.

Первые диверсионные группы стали пытаться зайти в Покровск осенью 2024, и сегодня мы также видим попытки РОВ закидывать этот город своими ДРГ.

А теперь самое главное. Если российская армия за три с половиной года превратилась в то, что мы можем сегодня наблюдать, то во что она превратится после постоянных боевых действий нынешней интенсивности через год? Вот только через год Донецкую область им не захватить. Чем будут РОВ через два года? И спустя это время область им также не удастся захватить.

Так на что рассчитывает Россия, пытаясь лоббировать подобные условия для мира, который в ближайшее время все равно не настанет? Разумеется, испытать удачу и попытаться получить самую укрепленную и самую изнурительную в военном плане область – без труда. Причем в условиях, когда ресурсы РОВ настолько истощены, что они вынуждены праздновать захват очередной лесопосадки как достижение стратегического масштаба и выдумывать захват городов – как это было в начале 2025-го с Торецком и как было на днях с Часовым Яром.

Без сомнений, этого никто не допустит. Как и рассмотрения любых предложений оккупантов о добровольной передаче украинских территорий.

Выводы

Передача врагу без боя самых укрепленных территорий, которые годами могли бы истощать противника, нанося ему сокрушительные потери, не может даже рассматриваться хотя бы с военной точки зрения, не говоря уже о моральной-этический, юридической, с позиции международного права и исторического контекста.

Даже страна-посредник, озвучивающая такой вариант, уже переходит черту Чемберлена и позорит себя в историческом контексте, открывая ящик Пандоры, что влечет за собой безнаказанность и вседозволенность других тоталитарных режимов.

Делая такой шаг, Дональд Трамп не только может запятнать себя на века, превратившись в исторический мем, но спровоцировать череду новых конфликтов, в рамках которых страны-агрессоры будут рассчитывать именно на такой исход – сохранение за ними захваченных территорий.

Поэтому тема с "отдачей" Донецкой и Луганской областей неуместна для обсуждения и даже не должна подниматься на Аляске, хотя российская делегация, конечно же, попытается ее протолкнуть. Ведь никто лучше россиян не осознает всю патовость их нынешней ситуации на поле боя, а желания воевать только за одну область в течение ближайших трех и более лет у них становится все меньше и меньше. А потому вариант "пусть и не всё, но хоть что-то и сразу" они постараются реализовать в рамках предстоящего саммита.

Вот только для Москвы проблемой является то, что не Дональду Трампу решать судьбу территорий Украины. Их судьба только одна – в составе единой Украины, и никак иначе.