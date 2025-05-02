Россия и Беларусь планируют совместные военные учения: в ГНСУ объяснили, есть ли угроза для Украины

Страна-агрессор Россия планирует провести совместные военные учения с Беларусью на ее территории.

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Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, Украина пока не фиксирует какую-либо группировку вражеских войск или ее формирование на территории Беларуси вблизи границы.

"В то же время те учения, которые анонсировали Беларусь и Россия, которые состоятся, в частности, на территории Беларуси и к которым могут быть вовлечены подразделения российской армии, – это риск для Украины и в этот период угроза будет расти", – сказал Андрей Демченко.

Украинские воины внимательно следят за ситуацией на территории Беларуси, а также за перемещением вражеских войск, отметил представитель ГНСУ.

"Наша задача – наращивать оборонные возможности и отслеживать ситуацию непосредственно на границе с Беларусью и вглубь территории этой страны, особенно если туда будут перемещаться российские подразделения", – отметил спикер Государственной пограничной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью на территории РБ состоятся российско-белорусские учения "Запад-2025". обратить внимание на происходящие там процессы, в том числе по пополнению этой группы войск. По сути, красным кодом для Украины будет группировка, которая возрастет до 30 тысяч и превысит 40 тысяч.

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