Россия идет на рекорд: потери оккупантов за две недели февраля в пять раз выше, чем обычно

Потери российских оккупантов на фронте увеличиваются с каждым днем – за первую половину февраля армия РФ потеряла в 5 раз больше солдат, чем обычно. Это, вероятно, объясняется тем, что Россия начала наступление на Донецком направлении.

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Об этом сообщает издание ВВС. В источнике подчеркнули, что резкое увеличение смертей среди оккупантов было зафиксировано в начале декабря.

Как известно, в течении всего 2022 года росСМИ каждую неделю обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. Однако, в начале 2023 года эти цифры значительно увеличились.

"Всего за две недели февраля Русской службе Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров удалось подтвердить имена 1679 погибших, что в пять раз больше обычных еженедельных цифр", – говорится в источнике.

Отмечается, что это самые большие показатели потерь российской армии с начала полномасштабной войны. Примечательно, что это лишь данные, которые предоставляют открытые источники, поэтому можно сделать вывод о том, реальные цифры еще выше.

Основную часть "ликвидированных" солдат составляют недавно мобилизованные и добровольцы, которые не имеют опыта, и наемники ЧВК "Вагнер".

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 российских населенных пунктах на протяжении всего 2022 года", – подытожили в ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Разведка Великобритании считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных. Из них потери убитыми – примерно 40-60 тысяч.

– Институт изучения войны заявлял, что Россия на "спецоперации" против Украины сильно истощила резервы техники и живой силы, необходимые для успешного крупномасштабного наступления на востоке нашей страны.

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