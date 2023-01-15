Россия идет в наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, но несет значительные потери – Генштаб

Российские войска ведут наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском. В то же время противник продолжает нести значительные потери.

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Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook вечером 15 января. Отмечается, что в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Кроме того, в течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В общем ситуация по основным направлениям такова:

– на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелка, Тернова, Хатнее и Тополи на Харьковщине;

– на Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области;

– на Бахмутском направлении обстреляли позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это – Спирне, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области;

– на Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка на Донетчине;

– на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи;

– на Запорожском направлении враг нанес огненное поражение в районах более 20 населенных пунктов, в частности – Миловое, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области;

– на Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

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