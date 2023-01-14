Россия использовала ИПСО, распространив фейковые сообщения об уходе ВСУ из Соледара: CNN повелся

Российские пропагандисты запустили очередную информационно-психологическую операцию (ИПСО) для дезинформирования иностранной аудитории о событиях на фронте в Украине. В частности, они создали фейковую страницу 46-й бригады ВСУ, на которой сообщили о том, что российские войска захватили Соледар в Донецкой области.

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На фейковый источник повелось даже американское издание CNN, которое 13 января рассказало об "организованном отступлении" украинских войск из Соледара, взяв оттуда информацию. Очередное вранье россиян разоблачили в Facebook специалисты проекта Stopfake.

"Это могло произойти из-за незнания журналистами всех опасностей пользования телеграмм. Или кто-то намеренно порекомендовал журналистам этот канал", – предположили в сообществе.

Специалисты подчеркнули, что по данным Генштаба ВСУ, бои за Соледар еще продолжаются.

ИПСО – это спланированные действия по распространению информации на иностранную аудиторию для достижения определенной цели, воздействия на эмоции, критического мышления, чувства и действия целевой группы людей. Аббревиатура расшифровывается как "специальная информационно-психологическая операция". Такие операции производятся в пределах психологической войны.

Напомним: американский телеканал СNN в своей печатной версии сделал серию публикаций, ссылаясь на слова безымянного украинского солдата, о критической ситуации в Соледаре и якобы неизбежной сдаче города. Сообщения, которые публиковало в течение нескольких дней, не соответствовали официальной информации и вообще, как выяснилось, могли быть вбросом от российского пропагандистского Telegram-канала

В Соледаре продолжаются самые ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные точными ударами уничтожают захватчиков в местах их скопления. В окрестностях населенного пункта ракетные войска ВСУ одним ударом уничтожили сразу 25 оккупантов.

Как сообщил боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко, по состоянию на вечер пятницы, 13 января, ситуация в Соледаре остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

"Стоун" также рассказал, что российские захватчики в Соледаре заходят на позиции ВСУ для того, чтобы сделать фото, и тотчас погибают под огнем украинской артиллерии. Военнослужащий назвал это "прощальным селфи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министерство обороны РФ 13 января официально заявило о захвате Соледара в Донецкой области. Однако в Вооруженных силах Украины была опровергнута такая информация. Ситуация сложная, однако, защитники Украины удерживают позиции.

– по данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска РФ продолжают нести потери в войне против Украины, и для лечения раненых захватчиков прибывают дополнительные бригады медиков из России.

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