Россия использовала против Украины почти 20 ''Кинжалов'': сколько еще ракет остается у агрессора

Российские оккупанты не имеют больших запасов гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. На вооружении у армии государства-агрессора в настоящее время может быть более 40 таких ракет. Их не могут сбивать средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине.

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Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона в пятницу, 10 марта. Для сравнения ракет для ЗРК С-300 у россиян тысячи, их враг не жалеет для ударов по украинским городам.

"Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения в России не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40", – сказал Юсов.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине до 20 ракет "Кинжал". Он отметил, что сейчас достоверно нельзя сказать, действительно ли во время атаки на Украину 9 марта оккупанты использовали шесть "Кинжалов". Для определения типа воздушных целей, которыми по нам бьют оккупанты, необходимо проведение экспертизы.

"Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть более полусотни таких ракет. А если отменусовать эти 6 (выпущенные во время массированной атаки 9 марта. – Ред.), то уже меньше", – сказал Игнат.

Он добавил, что Россия не может производить новые ракеты "Кинжал" быстро.

Отметим, что ракеты "Кинжал" значительно быстрее, чем "Калибры" и "Искандеры", они могут лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете. Дальность полета ракеты – 2 тыс. км, а при запуске с самолета – 3 тыс. км. Эти ракеты способны поражать как стационарные объекты, так и надводные цели – авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что у РФ остались "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. В частности, ракет типа "Калибр" у оккупантов осталось лишь 7% от количества, которое было в начале вторжения.

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