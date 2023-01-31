Россия использует RT для проведения психологических операций с участием бывших представителей разведки: в RLІ раскрыли подробности

Россия проводит психологические операции за границей с использованием бывших высокопоставленных разведчиков спецслужб разных стран. Ключевую нишу в этих ИПСО занимает российский пропагандистский телеканал Russia Today, возглавляемый Маргаритой Симоньян.

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Характер и природа этих психологических операций свидетельствует о том, что RT является не только детищем внешней разведки РФ, а межведомственным проектом, курируемым Администрацией президента РФ и направленным на дестабилизацию ситуации в том или ином государстве или регионе. Об этом идет речь в новом аналитическом материале Robert Lansing Institute.

По мнению экспертов RLІ, Россия использует свой пропагандистский канал Russia Today для проведения психологических операций с участием бывших высокопоставленных представителей разведки.

В частности, на этом пропагандистском ресурсе появляются авторские колонки бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известной своими связями с Кремлем. Несколько лет назад на ее свадьбу приезжал лично российский диктатор Владимир Путин.

"Таким образом Москва компенсировала услуги Кнайсль сначала в наблюдательном совете "Роснефти", а теперь и в российских СМИ, причастных к психологическим операциям. Вероятно, это заранее оговоренные сторонами каналы финансирования на случай потери руководящей должности в правительстве", – предполагают в RLІ.

Аналитики утверждают, что RT неоднократно проводила психологические операции на Западе, в том числе с целью подрыва авторитета национальных правительств. Яркие примеры – протесты "желтых жилетов" во Франции, выступления сепаратистов в Каталонии с требованием независимости от Испании, а также вмешательство в выборы, в том числе в США в 2016 году.

Не сбавляют активности российские спецслужбы в раскачивании ситуации за рубежом и сейчас. Так, в 2022 году, с целью обострить ситуацию в регионе и создать рычаги влияния на региональные правительства в геополитических интересах Кремля, Москва предприняла попытку создать балканское отделение Russia Today.

"Газета New York Times в 1947 году сообщила о намерении Советского Союза вести антиамериканскую пропаганду в Европе. Путинский режим копирует идеи советской эпохи, внося коррективы исходя из исторического опыта подобных операций. Однако идея создания крупного телеканала возникла в эпоху правления президента Ельцина. Ее придумал начальник Управления президента РФ по связям с общественностью Михаил Лесин, предложив создать собственный телеканал для транслирования российских версий международных событий", – отмечено в статье.

Аналитики добавляют, что, очевидно, идея была реализована благодаря развивающимся цифровым и коммуникационным технологиям и вхождению России в глобальное информационное пространство.

При этом в RLІ переосмыслили ранее сделанный вывод, что пропагандистский канал, возглавляемый связанной с минобороны РФ Маргаритой Симоньян, – детище исключительно российской военной разведки, с помощью которого реализуются психологические операции под руководством МО РФ.

"В настоящее время мы наблюдаем причастность к операциям RT лиц, которые по многим признакам могут быть агентами других российских спецслужб. Например, маловероятно, что Катрин Кнайсль когда-либо была связана с российской военной разведкой. Скорее всего, она была агентом СВР России. Если бы Russia Today была исключительно проектом военной разведки РФ, маловероятно, что другие российские спецслужбы смогли бы раскрыть свою агентуру и передать ее своим военным коллегам для использования в других психологических операциях", – объясняют свои аргументы аналитики.

Они считают весьма вероятным, что Russia Today является межведомственным проектом, курируемым Администрацией президента РФ и используемым для проведения психологических операций исходя из задач, поставленных перед всем российским разведывательным сообществом. А некоторые операции может координировать лично Путин.

"Исходя из этого, контент канала формируется в тесном сотрудничестве с российской разведкой, которая "подсвечивает" и организует различные мероприятия, привлекая бывших высокопоставленных спикеров (из числа активных или пользующихся большим доверием лиц) с целью повышения доверия населения к сообщениям канала среди зарубежной аудитории. Также нельзя исключать возможности, что лично Владимир Путин координирует и курирует ряд операций. За последние несколько лет Путин неоднократно вмешивался в управление некоторыми операциями на тактическом уровне", – сказано в отчете.

Так, по данным RLІ, российские спецслужбы для проведения ИПСО при задействовании ресурса Russia Today используют таких спикеров:

– бывшего агента ЦРУ Джона Кириаку;

– шотландского политика Алекса Салмонда;

– британского политика Джорджа Гэллоуэя;

– Джулиана Ассанжа;

– президента Эквадора Рафаэля Корреа.

"Хотя некоторые из них, возможно, не были завербованы напрямую, однако все они, несомненно, были выбраны российской разведкой для сотрудничества и дальнейшего использования в психологических операциях", – отмечено в статье RLІ.

Аналитики также объяснили, на основании каких фактов пришли к выводу, что работу RТ в интересах российских спецслужб координирует лично Путин. Об этом свидетельствует то, что Симоньян неоднократно участвовала в мероприятиях, на которых лично присутствовал Путин, что свидетельствует о их постоянном контакте.

К тому же Симоньян является протеже Алексея Громова, первого заместителя главы администрации Путина, который, по всей видимости, выступает посредником между ними.

Напомним, ранее стало известно, что российский "Яндекс" блокирует фото Путина по запросу "бункерный дед" и словосочетаниям о его смерти, а также чистит выдачу результатов по запросу с символом российской агрессии против Украины Z, чтобы пользователи не видели ни ассоциаций с нацизмом и гитлеровской Германией времен Второй мировой, ни упоминаний о военных преступлениях российских оккупационных войск в Украине.

Об этом заявили российские журналисты после масштабной утечки исходного кода сервисов "Яндекс" и изучения архивов внутреннего репозитория системы.