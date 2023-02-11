Россия использует в войне против Украины морские надводные дроны: чем опасны и что известно

Российские оккупанты начали использовать особо опасный тип оружия на войне с Украиной – морские надводные беспилотники. В Одесской области был атакован мост при помощи подобных дронов.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в своем Telegram-канале. До этого случая атаки морскими надводными дронами не были зафиксированы.

"Поделился обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", – написал Залужный на своей странице.

Стало известно, что российские оккупанты впервые использовали морские беспилотники в Одесской области. В сети появилось видео, на котором видно, что мост на Одещине был атакован таким видом дронов.

Судя по дате на кадрах, оккупанты применили морские надводные дроны 10 февраля.

Официальные власти не комментировали данный инцидент.

Важно отметить, что надводный беспилотник — разновидность морского дрона. Такие устройства применяются для решения целого ряда военных задач. Они могут заниматься разведкой, целеуказанием и доставкой грузов, а также выступать в роли дронов-камикадзе.

Вес устройства составляет около 100 кг, дополнительно он может нести 50–60 кг взрывчатых веществ. Подобный объем заряда способен серьезно повредить крупный военный корабль, небронированные гражданские суда и портовые здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время массированного ракетного удара РФ по Украине 10 февраля Россия запустила по гражданской инфраструктуре Украины 106 ракет. Враг применил 32 зенитных управляемых ракет С-300 и 74 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Кроме того, российские террористы в тот день нанесли 59 авиаударов, половину из которых с использованием БПЛА.

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