Блог | Александр Коваленко: Россия меняет сценарий по захвату Бахмута

Бахмут...

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Итак. Судя по всему, командование РОВ, после рефлексии на дороги через Ивановское на Константиновку и Хромово на Часов Яр, перешло к несколько иному сценарию по захвату города. И не удивительно. Хотя, в любом случае, не менее суцидальному.

Но, обо всём по порядку.

Окружение Бахмута с юга и перерезание Т0504 для РОВ имеет ключевое значение по уменьшению снабжения Бахмута. И этой задачей сейчас заняты уже не столько ЧВК "Вагнер", сколько вытесняющие их десантники. В частности, в районе Бахмута уже активно действуют подразделения 106-й ВДД, 57 ОМСБр и 217-го ВДП.

От Клещеевки до Бахмута 3 километра по открытому пространству, вдоль и поперёк простреливаемому не только артиллерией ВСУ. То есть, чтобы преодолеть это расстояние от села, которое ещё вопрос займут ли недобитки "Вагнера" и десантные чмони, нужно положить тысячу другую и более.

Что же до Ивановского то данное направление даже логичнее звучит, поскольку перерезание логистических артерий является приоритетом для РОВ и пока поддерживается МТО Бахмута по трасам Т0504 и даже О0506 через Часов Яр, ни о каком отходе ВСУ из города речи идти не может.

Но от Клещеевки до Ивановского 4 километра по открытому пространству, опять-таки, на ура простреливаемому артиллерией и не только. То есть, очевидная мясорубка для которой необходим весьма и весьма многочисленный ресурс леммингов. Но его в настоящее время - нет.

В итоге, вся рефлексия с Клещеевки на 0504 сдулась.

У оккупантов была сумрачная надежда на рывок с района Ягодного к 0506, но и тут нюанс... Опять 4 км полей, заминированных, да с ВОПами к Хрому и самой дороге. То есть, что с юга, что с севера, как-то всё из рук вон плохо!

Ещё важный момент. Возле Бахмута как не хватало, так и не хватает артиллерии и миномётов. Но это если говорить о широком фронте. И вот, оккупанты сами же сделали одолжение ВСУ, развернув атаки по узкому фронту, в надежде перерезать 0504 и 0506. И теперь арта повысила эффективность утилизации чмонь.

Не исключено, что российские оккупанты осознали патовость своей рефлексии и сейчас стали наращивать активность на штурме самого города, а не окружении. Но, как вы догадались и тут есть некий нюанс.

У РОВ традиционно всё плохо с боями в городских условиях.

В течение 2022 РОВ регулярно демонстрировали то, что городской бой это не их конёк. Только если нет тотальной поддержки артиллерии в режиме огневого вала выжигающей и ровняющей с землёй целые кварталы. Как это было в Мариуполе, Попасной, Северодонецке и т.д.

Казалось бы, в районе Бахмута самая большая во всей зоне БД концентрация вражеской артиллерии, 12 дивизионов ствольной и РСЗО, из состава 2-х ОВБр и артгрупп линейных бригад 1АК и 2 АК. Это потенциал 120-мм и 82-мм минометных взводов и батарей и не только.

РОВ используют в этом направлении артиллерию в виде 152-мм САУ МСТА-С с СОУ Успех-С и комплектом Накидка, РСЗО Ураган, 152-мм САУ Гиацинт-С, 240-мм Тюльпан. Но при этом имеют критический дефицит пропорционального распределения боекомплекта, что ограничивает её применение.

Есть ещё один нюанс. Городской бой был не комильфо даже для профессиональных военных РОВ, а сейчас состав подразделений это более 70% чмобиков, которые не владеют и половиной навыков регуляра. То есть, городской бой для них будет сопровождаться ещё большими потерями и их компенсацией откуда-то.

Таким образом, в ближайшей перспективе РОВ вынуждены будут решать имеющиеся проблемы, связанные с штурмом и дальнейшим захватом Бахмута, а не заниматься непосредственным штурмом и захватом. А это, как вы понимаете, две большие разницы.