Россия модернизирует учебные полигоны и собирается закупить до 200 тыс. мотоциклов: в ISW объяснили, что стоит за планами агрессора

В России взялись за модернизацию российских полигонов: на них обустраиваются мотоциклетные трассы. Разрабатываются также программы подготовки мотоциклистов в военных учебных заведениях государства-агрессора.

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Также российское командование намерено закупить до 200 тысяч китайских мотоциклов для армии РФ. Подробности раскрыли в Институте изучения войны (ISW).

Несколько дней назад, отметили аналитики, в российском министерстве обороны обнародовали видеозаписи, зафиксировавшие посещение российскими чиновниками Новосибирского высшего военного командного училища и нового военного полигона в Краснодарском крае. В "оборонном" ведомстве РФ отметили, что государство-агрессор сейчас создает программы подготовки мотоциклистов на этих объектах.

Так, заявлено, что министр обороны России Андрей Белоусов и командующий сухопутными войсками России генерал-полковник Андрей Мордвичев обсудили улучшение возможностей России по обучению войск и выпуска новых офицеров в Новосибирском высшем военном командном училище – и Белоусов приказал Мордвичеву обеспечить училище мотоциклами и вездеходами (квадроциклами) для обучения курсантов современной тактике.

Между тем заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров заявил, что полигон Краснодарского края имеет современный тренажерный зал для мотоциклов, вездеходов и квадроциклов, и отметил, что Россия модернизировала более 200 учебных центров с учетом новой тактики, которую российские войска используют в Украине.

Аналитики добавили, что российское военное командование в последние месяцы работало над формализацией тактики и обучения мотоциклистов во всей российской армии.

Между тем российские источники, по определению ISW, "продолжают спекулировать" на теме способности МО РФ "формализовать и еще больше улучшить использование российских мотоциклов".

Так, 13 июня один из российских Telegram-каналов заявил, что Мордвичев был "пионером" в использовании мотоциклов и вездеходов в конце 2024 года в рамках российских усилий по продвижению к Покровску. В сообщении паблика указано, что российская группировка войск на Покровском направлении разработала официальные нормы использования мотоциклов до июня 2025 года, и что российское военное командование пытается внедрить эти нормы на других участках фронта.

Сейчас, отметил этот российский Telegram-канал, российские оккупанты львиную долю мотоциклов получают от российских волонтерских организаций или покупают их самостоятельно. Однако Мордвичев якобы продвигает идею о централизованной закупке для войск мототехники через минобороны РФ и создании "запаса мотоциклов".

Ключевым "поставщиком" мототехники для оккупантов является Китай. Именно там, по данным паблика, в 2024 году Россия закупила более 40 тыс. мотоциклов, 20 тыс. из которых были переданы российским вооруженным силам. И источники упомянутого Telegram-канала утверждают, что до конца этого года российское МО якобы планирует закупить еще 120 тыс. мотоциклов, 30 тыс. квадроциклов и 12 тыс. китайских багги. Другой источник из МО РФ анонсировал планы по закупке до 200 тыс. мотоциклов и около 60 тыс. других типов легких транспортных средств, вероятно, тоже до конца года.

Кроме того, Мордвичев якобы планирует нанять группу инструкторов, которые будут обучать оккупантов управлять мотоциклами. Часть из этих инструкторов, вероятно, будут из числа бывших наемников ЧВК "Вагнер".

Между тем один из российских военных блогеров, бывший инструктор "Шторм-Z" 30 июня пожаловался, что российские мотоциклы и вездеходы уязвимы к ударам украинских FPV-дронов. И что практика мотоциклетных штурмов вызвала изменения в соотношении между погибшими и ранеными не в пользу РФ: шансы быть ликвидированными у российских захватчиков значительно возросли.

Упомянутый пропагандист считает, что атаки на мотоциклах могли бы быть более успешными, если бы российские войска использовали мотоциклы вместе со значительной поддержкой с воздуха, использованием беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Использование мотоциклов позволило российским войскам несколько улучшить свою способность уклоняться от украинских беспилотников в "серых зонах" вдоль линии фронта, но темпы продвижения России еще не превысили пеший шаг, несмотря на усилия по интеграции быстрых транспортных средств в тактику нападения", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия пытается увеличить производство самолетов. Речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом ранее государство-агрессор намеревалось сократить сотни сотрудников авиаотрасли, сместив акцент на изготовление беспилотников и оружия.

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