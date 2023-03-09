Россия может еще два года воевать против Украины с 'текущей интенсивностью' – литовская разведка

Россия обладает ресурсами для продолжения войны в Украине с "нынешней интенсивностью" еще в течение двух лет. Как долго государство-агрессор сможет ее вести, также будет зависеть от поддержки армии оккупантов со стороны таких государств, как Иран и Северная Корея.

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Об этом заявил начальник военной разведки Литвы Элегиюс Паулавичюс, сообщает Sky News. По его словам, РФ имеет еще достаточно стратегического резерва, оборудования, боеприпасов и вооружения.

"Ресурсов, которыми располагает Россия на данный момент, хватит для продолжения войны с нынешней интенсивностью в течение двух лет", – подчеркнул главный литовский разведчик.

Напомним: накануне американский Институт изучения войны сообщил, что Путин может планировать затяжную войну против Украины, чтобы попытаться достичь стратегических целей так называемой "СВО". Однако, отмечается, что оккупантам будет все труднее поддерживать нынешний темп операций в Украине без проведения полной мобилизации и обеспечения достаточного количества боеприпасов.

На данный момент, однако, войска РФ сталкиваются с трудностями, в том числе с нехваткой БК, а также несут большие потери в районе Бахмута.

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