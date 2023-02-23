Россия может нанести массированный удар по Украине 24 февраля, чтобы ''перекрыть'' свои неудачи, но у нее есть и другая цель – NYT

Украина нашла способ нанести удар глубоко в тыл врага, проведя 22 февраля серию загадочных взрывов на территории, временно оккупированной Россией, в том числе портовый Мариуполь на Донетчине. И это на фоне предупреждений о том, что Кремль, похоже, готов начать новую серию атак в виде обстрелов на фронте и ракетных ударов по всей стране к году полномасштабной войны.

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Аналитики отмечают, что страна-агрессор действительно может выпустит крупный залп ракет не только в ознаменование годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за все это время. Также массированный огонь может послужить "резким ответом Западу" на его обещание сохранить военную поддержку Киеву, пишет издание The New York Times.

Журналисты напомнили, что с октября Россия едва не каждую неделю обстреливает территорию Украины залпами ракет и взрывающихся дроов-камикадзе, в основном нацеленных на электростанции, линии электропередач и трансформаторные подстанции. Цель агрессора состоит в том, чтобы отключить электричество и тепло в зимние месяцы, деморализуя население страны.

И в последние дни, когда приближается годовщина войны, украинская сторона заявила, что фиксирует усиление активности врага: частые полеты российских самолетов, способных запускать ракеты, и воздушные шары, которые летают над страной, возможно, в качестве ложных целей, чтобы сбить с толку средства ПВО.

Военные эксперты напомнили, что во время войны, когда мишенями часто становятся гражданские районы, напряженность, как правило, возрастает в связи с годовщинами и праздниками. Например, в августе, когда Украина праздновала День Независимости, Россия направила ракеты по железнодорожной станции к востоку от Днепра, раздавив пассажирские вагоны и поджег их. По меньшей мере 22 мирных жителя были убиты и 50 ранены. В новогоднюю ночь на Киев обрушились удары, в результате которых погиб один человек и частично была разрушена гостиница.

"Теперь, когда Кремль устроил празднование войны в Москве, некоторые аналитики предположили, что вскоре Россия может открыть более крупный, чем обычно, залп не только в ознаменование годовщины вторжения 24 февраля, но и в попытке затмить военные неудачи, которые она потерпела за год войны. Заградительный огонь также может послужить резким ответом Западу, который произошел всего через несколько дней после того, как союзники Украины пообещали сохранить свою военную поддержку, а президент США Джо Байден нанес неожиданный визит в украинскую столицу. Киев также с тревогой следит за российскими угрозами через две соседние страны – Беларусь и Молдову", – пишет NYT.

Эксперты говорят, что они представляют минимальный непосредственный риск, а военные аналитики выражают сомнение в способности России открыть и удержать новый фронт в войне. Но западные официальные лица предупреждают, что Кремль может попытаться отвлечь украинские ресурсы с помощью уловок и обманов, которые могут исходить откуда угодно.

Тем не менее, сходятся во мнении эксперты, основное направление наступательных операций РФ остается на востоке и юге Украины, где оккупационные войска пытаются прорвать украинскую оборону на пяти направлениях. Но несмотря на все давление врага на украинские Силы обороны, линия фронта не изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что государство-террорист Россия планирует ракетный удар по Украине 23-24 февраля. Он оценил угрозу массированной атаки и указал, какую задачу оккупантам поставил российский диктатор Путин.

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