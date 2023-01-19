Россия может пойти в наступление на Украину со стороны Воронежа, Курска и Брянска: польский генерал оценил угрозы

Государство-террорист Россия может осуществить новое наступление на Украину из районов Брянска, Курска и Воронежа, где накопила свои войска после того, как вывела их из северных регионов нашего государства. Там сосредоточена большая часть из 300 тысяч мобилизованных, которые проходят соответствующую подготовку и тренировки.

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Об этом рассказал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью "ВВС News Украина". Он отметил, что хотя в России пока достаточно хаотическая мобилизация, но все же они имеют общий резерв с 1,2 миллиона человек.

"Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются – Полтава и Днепр. Они могут попробовать соединить свои силы по этому направлению с теми, кто сейчас воюет на востоке в районе Бахмута и Соледара", – выразил свое мнение Скшипчак.

Он добавил, что также существует мнение, что российские войска снова могут попытаться пойти на Киев. Однако в этом смысле российский диктатор Владимир Путин уже проиграл нынешнюю войну, потому что не смог оккупировать украинскую столицу и посадить там своего наместника.

"По-моему, Путин вынужден сейчас перейти к стратегии малых шагов. Он применил ее в 2014-м, когда захватил Луганск и Донецк. Попытка оккупировать всю страну провалились. Дальше, вероятнее всего, его целью будет часть Харьковской области, Луганска, Донецка, Запорожская и Херсонская область", – считает польский генерал.

Он подчеркнул, что только от стран Запада зависит, сможет ли российский диктатор достичь своих целей.

"Должны сделать все, чтобы Украина могла сопротивляться российской агрессии дальше и освободить свои территории. Ключ к победе Украины – в руках Запада", – подчеркнул Скшипчак.

Напомним, украинские министерства иностранных дел и обороны попросили дружественные страны усилить нашу поддержку и вывести военную помощь "на новый уровень", в частности, передачей бронированной техники и танков современных образцов. В обращении говорится, что РФ не отказалась от своих преступных планов, а угроза второй попытки агрессора провести полномасштабное наступление – очень реальна.

"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", – заявили представители украинского правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 19 января, прибудет в столицу Украины. Он планирует провести в Киеве ряд встреч;

– США уже в конце этой недели могут объявить о дополнительной помощи Украине. Пока что в Белом доме не раскрывали подробности будущего пакета помощи.

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