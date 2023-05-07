Россия может прибегнуть к провокациям на 9 мая не только в отношении Украины: в разведке назвали страну

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины прогнозируют возможные провокации со стороны России на 9 мая. Они могут быть направлены против гражданского населения не только нашего государства, но и Беларуси.

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Во втором случае "операция под чужим флагом" будет преследовать цель втянуть Беларусь в войну против Украины. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он напомнил о "любви" государства-агрессора к символическим датам. Именно поэтому риск совершения провокаций 9 мая возрастает.

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", — отметил Юсов.

Представитель ГУР МОУ предположил, что провести "операцию под чужим флагом" россияне могут не только в Украине, но и в Беларуси – для вовлечения беларуской армии в войну против нашего государства.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные спектакли уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Напомним, 2 мая в Центре национального сопротивления предостерегли, что войска РФ готовят провокации на северной границе с Украиной. По данным ЦНС, захватчикам, дислоцирующимся в Брянской и Курской областях, выдали украинскую военную форму.

Не исключено, что россияне планируют устроить террористические акты на территории РФ или имитировать захват заложников.

Вероятно, провокации будут проводиться с целью мобилизации россиян, а также для отвлечения внимания от военных преступлений оккупантов.