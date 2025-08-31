Россия может усилить удары по украинской энергетике в ближайшие недели – ISW

Россия в ночь на 30 августа нанесла массированный комбинированный удар дронами и ракетами по Украине, использовав более полутысячи средств поражения. Кремль перед саммитом на Аляске накапливал ракеты и дроны и уменьшал количество атак, чтобы создать иллюзию готовности к переговорам.

Но теперь Россия, вероятно, будет усиливать атаки, пытаясь разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру перед зимой. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 31 августа.

РФ создавала иллюзию готовности к переговорам

Аналитики указали, что крупномасштабный удар по Украине в ночь на 30 августа стал третьим с использованием более 500 БПЛА и ракет с момента саммита РФ и США, состоявшегося 15 августа на Аляске.

"В ISW продолжают оценивать, что Россия использовала подготовку к саммиту на Аляске 15 августа для накопления беспилотников и ракет и провела более ограниченные удары по Украине, чтобы ложно представить себя в качестве добросовестного переговорщика с администрацией США", – говорится в отчете.

Аналитики добавили: Россия, вероятно, усилит свои удары по Украине в ближайшие недели, чтобы использовать свои пополненные запасы ракет и беспилотников и разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру перед наступающей зимой.

Что известно о массированном ударе РФ 30 августа

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили восемь баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской области и Краснодарского края и 37 крылатых ракет Х-101, "Калибр", "Искандер-К" и Х-59 из Саратовской области, Черного моря и оккупированной территории Запорожской области.

Также оккупанты запустили 537 "Шахедов" и ложных БПЛА с направлений Курска, Брянска и Орла; Миллерово, Ростовской области; Шатлово Смоленской области и Приморско-Ахтарска Краснодарского края.

Сбиты были 510 дронов, шесть баллистических ракет "Искандер-М/KN-23" и 32 крылатые ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К" и Х-59.

Пять ракет и 24 дрона поразили семь объектов по всей Украине, а обломки дронов упали на 21 объект.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ нанесли удар по жилому дому в Запорожье, вследствие чего погиб по меньшей мере один мирный житель и десятки получили ранения.

По словам Зеленского, российские дроны и ракеты поразили в основном гражданскую инфраструктуру в Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Глава Киевской области Николай Калашник сообщил, что российская атака по Киеву длилась десять часов и повредила гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

По данным вещателя "Суспільне", была повреждена гражданская инфраструктура в городе Днепр.

Как писал OBOZ.UA, утром в воскресенье, 31 августа, армия РФ попала по критической инфраструктуре на Черниговщине. Вследствие атаки без света остались более 30 тыс. домохозяйств и часть города Нежин.

