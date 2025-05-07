Россия может запустить 'Орешник', но Украина будет знать об этом заранее – ЦПД

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на заявления российских пропагандистов о том, что диктатор Путин якобы дал приказ об ударе баллистической ракетой"Орешник" по Киеву. В Украине считают, что Россия может прибегнуть к таким действиям, но наше государство будет знать об этом заранее.

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Об этом сказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в среду, 7 мая. По его словам, Украина знает, с кем имеет дело, и должна быть готова к любым действиям врага.

"Начнем с того, что последний пуск "Орешника", второй, был неудачный – фактически ракета не полетела напрямую. Это нужно держать в голове. К тому же, эта истерия пропагандистская, которую россияне делали раньше, она сошла на нет. Теперь они снова возродили "Орешник", потому что происходят беспрецедентные атаки неизвестных дронов по России. Они переживают за свой "парад", раз сами придумали, что кто-то его будет атаковать", – сказал он.

В то же время, Коваленко убежден, что Москве не удастся неожиданно для Украины запустить "Орешник".

"Не исключено, что россияне что-то там сделали, и теперь "Орешник" теоретически где-то может полететь. Но нужно людям понимать одну простую вещь: Украина будет знать заранее за много часов до пуска, что этот пуск планируется. Соответственно, определенные предупреждения о пусках публикуют на определенных ресурсах", – сказал глава ЦПД.

По словам Коваленко, украинцы всегда будут иметь время принять меры безопасности, даже если в Кремле снова решатся на удар "Орешником".

"То есть украинцы всегда будут иметь время принять меры для того, чтобы быть в безопасности в этот момент. Поэтому неожиданно даже если им что-то стрельнет в голову, это никого не застанет врасплох", - подытожил он.

Напомним, что 7 мая российские пропагандисты заявили, что Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на "атаки ВСУ" в Москве в День победы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая войска страны-агрессора РФ запустили по Украине четыре баллистические ракеты и 142 дрона. Президент Владимир Зеленский указал на необходимость усиления нашей ПВО и более жесткого давления на Москву.

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