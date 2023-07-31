Россия на карте мира является затухающей пульсацией империи, – Гудыменко

Распад России обязательно станет элементом победы Украины в кровавой российско-украинской войне. Первые сигналы о "затухании" и самоуничтожении империи уже стоят в повестке дня.

Видео дня

Об этом в интервью с Екатериной Коберник, шеф-редактором Бабель, рассказал военнослужащий, историк по специальности и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко.

"Я уверен, что победить в войне будет очень тяжело. Большой болью и кровью. Но победим. Мы собственными глазами увидим, как разваливается Россия. Я уверен, что тоже увидим суд над военными преступниками. Это очень вдохновляет, и я планирую Это может быть и мирный, и немирный процесс. Территориально она уменьшится. Давайте посмотрим на Россию в динамике. В XIX веке Россия достигла своего абсолютного пика в размерах и влияниях. С огромной зоной влияния на Ближнем Востоке. Простиралась от Польши до Японии. У нее были большие территории в Китае. Это была сверхдержава", — заверил Юрий Гудыменко.

По словам военного, по результатам революции в 1917 году Россия потеряла свои масштабы и влияние, пытаясь возродиться в виде Советского Союза. После чего снова уменьшилась после его распада.

"Когда я смотрю на карту – для меня это затухающая пульсация. Это биение черного сердца, которое с каждым сжатием становится все меньше и меньше. И эти процессы ускоряются. Марш Пригожина в Москву продемонстрировал, что внутри России можно продвигаться достаточно свободно. Думаю, что многие люди в России анализируют эту ситуацию и делают выводы", – подытожил Гудыменко.