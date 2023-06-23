Россия на пороге гражданской войны? Как россияне отреагировали на инцидент между 'вагнеровцами' и армией РФ. Фото

В пятницу, 23 июня, в российских источниках появилась информация о том, что военнослужащие армии РФ ударили по лагерю ЧВК "Вагнер". В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие.

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В ответ на это известие в сети стали распространяться реакции пользователей и российских пропагандистов. Многие комментаторы уже создали мемы на эту тему.

В росСМИ стали массово писать, что заявление руководителя ЧВК "Вагнер" не имеет никаких оснований. При этом, сам "повар Путина" обещает мстить за обстрел своих бойцов.

Предатель Украины Игорь Стрелков (Гиркин) также прокомментировал известие.

Он написал, что "попытка военного переворота началась".

"Страна на грани военного переворота", – пишет он.

Гиркин ответственно заявляет, что информация о нападении на "вагнеровцев" – не фейк.

В пропагандистских Telegram-каналах также царит паника. Россияне поголовно пишут о начале военного переворота и гражданской войны.

Многие пользователи сети стали создавать мемы на эту тему.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня в ЧВК "Вагнер" заявили, что военнослужащие армии РФ ударили по их лагерям. В результате этого много "вагнеровцев" было ранено, также есть и погибшие. В минобороны РФ поспешили откреститься от этого удара по "вагнеровцам" и заявили о провокации.

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