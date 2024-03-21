Россия начала перебрасывать войска с фронта для обороны Белгорода – Bloomberg

Военная операция российских добровольцев на территории Белгородской и Курской областей страны-агрессора вынудили Россию отвлекать силы от линии фронта в Украину. Подразделения российских оккупационных войск перекидывают для защиты Белгорода.

Об этом в четверг, 20 марта, сообщило издание Bloomberg. Такую информацию журналисты получили от анонимного источника близкого к Кремлю.

Собеседник издания сказал, что война ведется на территории России. Однако, несмотря на это, большинство жителей Белгорода продолжают поддерживать российского диктатора Владимира Путина.

"Но среди моих друзей отношение к войне и Путину не изменилось. Мы понимаем, кто все это начал, и что это ответ на этот вопрос", – сказал он.

Издание напомнило, что в последние недели российские регионы, включая Белгородскую и Курскую области, столкнулись с атаками БПЛА и ракет. Украина продолжает проводит кампанию, нацеленную на инфраструктуру и промышленные объекты, включая нефтяные установки, чтобы подорвать российскую военную машину.

В то же время российские приграничные регионы столкнулись с наземными вторжениями российских повстанцев – Российского добровольческого корпуса, Сибирского батальона и Легиона "Свобода России".

Приграничные населенные пункты региона опустели, многие уничтожены при попытке россиян выбить ополченцев. Бои идут уже более недели.

Путин пообещал защитить приграничные районы, когда вопрос о нападениях на Белгород был поднят на встрече в Кремле с его предвыборной командой в среду. "Есть разные способы сделать это, они непростые, но мы это сделаем", — сказал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бойцы легиона "Свобода России" сообщили, что за неделю боевых действий на территории Белгородской области российская оккупационная армия понесла большие потери. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет около 1500 человек.

– Жители Белгорода подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Топ-темы на ресурсах росСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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