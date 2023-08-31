Россия начала проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Украины: в ЦНС рассказали о 'массовке'

На временно оккупированных территориях Украины 31 августа стартовали "выборы в местные советы Российской Федерации". Псевдоголосование за псевдокандидатов будет проходить до 8 сентября, захватчики делают все, чтобы показать пропагандистам "высокую явку" населения.

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Для этого уже 8 сентября на участки завезут студентов и бюджетников из российских регионов, соседствующих с украинской территорией. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Теперь же "члены избирательной комиссии" в присутствии российских солдат обходят жилье украинцев, чтобы выявить желающих "голосовать". Аналогичную схему россияне уже отработали в 2022 году на "референдумах", – указано в сообщении.

Отметим, что в самой России местные выборы традиционно проходят во второе воскресенье сентября (в этом году выпадает на 10 число). Однако, по мнению Москвы, в областях, которые российские войска временно взяли под свой контроль, "выборы" нужно провести заранее, чтобы якобы обезопасить "электорат" от опасностей в прифронтовых зонах.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая помощница нардепа от "Слуги народа" Ольга Осипенко работает на россиян и баллотируется на псевдовыборах от путинской партии "Единая Россия". Ее фамилия засветилась среди 191 кандидата в "законодательное собрание" Херсонской области.

Тем временем захватчики для того, чтобы принудить к "голосованию" жителей оккупированных территорий, фактически терроризируют украинцев, если те не берут российский паспорт. Самопровозглашенная власть ограничивает людей в получении медицинских услуг даже в тяжелых хронических случаях.

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