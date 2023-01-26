Россия начала штурм Угледара: Бутусов объяснил важность города для украинского контрнаступления

Российские оккупанты начали штурмовать Угледара Донецкой области, прорывая позиции армии Украины. Город имеет принципиальное значение для РФ, поскольку улучшит стратегическое положение их солдат на Донбассе, позволит углубить оборону.

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Об этом у себя на Facebook написал военный корреспондент Юрий Бутусов. Он заметил, что захват Угледара приблизит россиян к той самой заветной цели – взятие контроля над всей территорией Донбасса.

"Для захвата Угледара россияне сосредоточили объеклинение своих лучших войск – бригады морской пехоты и воздушно-десантных войск, запасы боеприпасов", – указал он в сообщении.

Бутусов подчеркнул, что защита города возможна только одним путем – это нанесение наибольших утрат российским элитным бригадам. Армия оккупантов крайне чувствительна к издержкам, несмотря на то, что "пушечного мяса" у Кремля хватает, но недостаточно профессиональных военных.

"Угледар является удобным рубежом обороны, на высотах, враг наступает с низины, есть возможности нанести врагу новое поражение. Битва за Угледар будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году", – заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря началу поставок танков и тяжелой бронетехники Украине произошел окончательный перелом в военном противостоянии с РФ. В дальнейшем ВСУ получит от союзников не только танки, но и ракеты повышенной дальности, и истребители.

На этом фоне Силы обороны уже смогли продвинуться в районе Кременной в Луганской области. Тем временем в России встревожены предоставлением Западом танков Украине и пытаются приуменьшить их роль в ведении боевых действий.

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