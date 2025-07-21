Россия нанесла новый массированный удар по Украине: что в нем такого особенного и какие "загадки" заложил враг

В ночь на 21 июля российские оккупанты осуществили очередной массированный комбинированного типа удар по территории Украины. Помимо дронов-камикадзе и приманок, РОВ активно применяли ракеты разного типа, а основной целью для террора был выбран Киев, а также Ивано-Франковская область. В ходе этой атаки не обошлось и без некоторых особенностей.

Видео дня

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего немного статистики. В ходе массированного налета и ракетных ударов по Украине в ночь на 21 июля противник применил 426 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", из которых было нейтрализовано 403.

Кроме того, РОВ применили 5 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал", 4 крылатых ракеты морского базирования 3М14 "Калибр", 14 КР авиационного базирования Х-101 и одну КР сухопутного базирования "Искандер-К".

А теперь непосредственно по тому, что мы увидели в ходе этого удара.

Системный террор

Россия продолжает системный террор Украины, базирующийся на производственных возможностях страны-агрессора.

С учетом процесса применения и накопления средств поражения дронового типа накануне 21 июля у РОВ был готовый боекомплект из около 500 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". И применение 426 говорит об использовании возможностей производства по максимуму, без более масштабного накопления. По крайней мере пока.

С учетом налета прошлых и этих суток общий запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" из произведенных и накопленных средств может превышать 100 единиц.

Также напомню, что в июле суточная выдача готовой продукции Shahed-136 стала составлять 100 единиц +/- 10-15%. Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, +/- 10-15%. То есть в течение суток враг производит комбинированного типа дронов в среднем около 200 единиц.

Это касается и ракетных ударов, выведенных также в системный террор с учетом как производственных мощностей в России, так и возможностей по наличию доступных пусковых.

Как мы можем видеть, последние полтора месяца у РОВ крайне ограниченные пуски крылатых ракет – что морской, что авиационной компоненты. Это следствие как операции "Паутина", значительно проредившей российскую стратегическую авиацию, так и износа самих носителей и пусковых.

Поэтому можно говорить, что уровень террора и его системность у РОВ напрямую зависят: в дронах – от производства, в ракетах – от носителей и состояния пусковых.

Сложные маршруты

Этой ночью российские оккупационные войска для налетов дронами избрали довольно сложные маршруты.

Например, дроны, залетавшие со стороны временно оккупированных территорий, через Купянск, не шли по наиболее короткому маршруту на Киев (южнее Харькова, севернее Полтавы и через Лубны), а облетали через Днепр, делали крюк в районе Черкасс и только потом заходили на столицу между Каневом и Богуславом. То есть дроны пролетали вместо 500 км более 750 км…

Даже если говорить о взятии столицы в кольцо и выходе на Киев с юга, можно было избрать более доступную и менее витиеватую траекторию полёта. Причем такие зигзаги соседствовали бок о бок с довольно прагматичной траекторией полетов.

Конечно, можно сослаться на то, что таким образом РОВ пытались рассредоточить внимание нашей ПВО либо, встречая подавления в виде РЭБ или средств огневого противодействия, они оперативно меняли траекторию полета. Это в очередной раз наталкивает на мысль, что в таких случаях перехватом дронов противника куда эффективнее могла бы заниматься легкомоторная боевая авиация.

Буквально на днях я как раз рассуждал о том, насколько бы изменился масштаб террора РОВ, если бы вдоль левого берега Днепра дежурило 3-4 звена турбовинтовых штурмовиков, способных перехватывать дроны в режиме на упреждение. Но, увы и ах… Вместо здравого принятия неизбежного легкомоторная авиация поддается неоправданной, непрофессиональной критике уже не первый год, результат чего мы видим практически каждую ночь.

Рассинхронизация

Этой ночью меня удивила рассинхронизация ракетных ударов. Ранее РОВ старались синхронизировать между собой характеристики ракет разного типа и назначения, чтобы они практически одновременно заходили в воздушное пространство Украины и даже одновременно наносили удары.

Не трудно догадаться, что целью была попытка прорыва ПВО и повышение эффективности, когда одновременно большая группа разных ракет с разными алгоритмами перехвата атакуют один и тот же город или область.

В этот раз ракетные удары были рваными и дерганными…

Около 2:15 был осуществлён пуск 3М14 "Калибр". Около 2:20 был осуществлён пуск Х-101, но вхождение в воздушное пространство Украины состоялось только около 3:45. Пуски Х-47М2 были осуществлены около 2:56, 3:37 и 5:58. Также стоит обратить внимание на взлеты МиГ-31, которых за всю ночь было четыре, в 00:27, 2:52, 3:35 и 5:51.

Возникает вопрос: почему не подняли одновременно пять перехватчиков МиГ-31К и не запустили все пять ракет Х-47М2 одновременно? Почему не синхронизировали между собой вхождение в воздушное пространство Украины хотя бы крылатых дозвуковых ракет 3М14 "Калибр" и Х-101, не говоря уже о синхронизации всей ракетной компоненты?

Достоверных ответов на эти вопросы в данную минуту я не имею, а ссылаться исключительно на непрофессиональное планирование я бы не стал, особенно с учетом того, что показательные синхронные ракетные удары ранее неоднократно осуществлялись.

Выводы

Системность террора Украины российскими оккупантами продолжается. Характерные признаки – концентрация основного удара на один из городов и вторичная волна по другой области, городу. Рассредоточение внимания средств ПВО по максимально широкой площади. Вполне прогнозируемые массированные налеты дронов с определением ориентировочного боекомплекта противника.

Странный рассинхрон ракетных ударов еще получит объяснение, но в любом случае следует говорить о том, что системный террор РОВ должен иметь системный ответ. И только расширение средств перехвата позволит доводить эффективность ПВО не просто до максимального уровня, но и работать на упреждение угроз.

В завершение могу отметить и то, что очередным масштабным актом террора Россия демонстративно плюнула в лицо мирным инициативам Дональда Трампа и его 50-дневной отсрочке. Россия как не планировала, так и не планирует не только прекращать войну и террор, но и даже приостанавливать их ради элементарной имитации.

Надеюсь, в Белом доме из этого сделают соответствующие выводы.