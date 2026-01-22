Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали 5 человек, среди них полуторагодовалый мальчик. Фото и видео

Днем, 22 января, российская оккупационная армия нанесла удар по Кривому Рогу. По предварительным данным пострадали по меньшей мере пять человек, среди них – полуторагодовалый ребенок.

Мальчик находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Ганжа.

Что известно

"Агрессор совершил ракетный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации, пострадали 5 человек, среди них ребенок", – написал чиновник.

Мальчик находится под наблюдением медиков, его состояние расценивают как средней тяжести. Пострадали также 55-летний мужчина и женщина 58 лет, еще две местные будут находиться на амбулаторном лечении.

Из-за удара оккупантов изуродован двухэтажный многоквартирный дом.

По информации местных пабликов, от вражеской атаки пострадала девочка: обломки повредили ноги ребенку.

"Первую помощь после удара баллистики оказали парамедики из Госпиталя майдана. Девочку забрали в больницу. Всего на данный момент известно о 5-х пострадавших. В частности в состоянии средней тяжести полуторагодовалый мальчик", – говорится в сообщении.

Также в сети пишут, что из-за атаки врага пострадал и супермаркет в котором находились люди.

"Информация не является официальной и требует уточнения", – указано в сообщении.

В ГСЧС Украины сообщили, что в результате атаки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.

"Сейчас спасатели обследуют территорию и оказывают необходимую помощь людям", – указано в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, Россия и в дальнейшем будет наносить удары по территории Украины. По словам заместителя постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислава Палагусинеца, наше государство владеет данными о планах врага по новым ударам по энергетической инфраструктуре, в частности по объектам и сетям, связанным с обеспечением работы атомных электростанций.

